În Moldova, pentru recensământul populației din 2030 va fi utilizată inteligența artificială.

Statisticile oficiale urmează să utilizeze registrele de stat, bazele de date și urmele digitale în locul vizitelor tradiționale de tip recensământ la domiciliu.

Cetățenii își vor putea verifica singuri datele prin intermediul Internetului.

Astfel de recomandări oferă ONU autorităților naționale pentru pregătirea de următoarea rundă a recensământului mondial, informează logos-press.md.

Recensământul mondial al populației din runda 2030 este așteptat să aducă schimbări tehnologice și metodologice importante. Acestea sunt determinate de digitalizarea vieții populației și a sferei serviciilor publice, de majorarea listei de informații despre populație în resursele informaționale și de cerințele ca statistica să furnizeze date actuale, practic în timp real.

Conceptul de evidență a populației pe baza urmelor digitale ale „semnelor vieții”, în special, reduce la minimum contactele personale ale recenzorilor și va exclude factorul uman. Din acest motiv, pornește departamentul de statistică al ONU în organizarea următoarei runde. În cadrul unui webinar internațional organizat prin schimb de experiență, autorității statistice din Moldova i-a fost dat să aibă cu ce să-și împărtășească colegii străini.

Experiența Moldovei

Șefa Direcției generale pentru metode statistice și inovații din cadrul Biroului Național de Statistică, Lilian Galer, a împărtășit experiența Moldovei în utilizarea datelor cadastrale și a altor date administrative, implementarea unor metode inovatoare de integrare a datelor și geocodarea.

Totodată, a fost prezentată utilizarea conceptului „semnelor vieții” pentru îmbunătățirea estimărilor privind numărul populației cu domiciliu stabil, prin minimizarea erorilor de acoperire. Biroul Național de Statistică, în cadrul recensământului-2024 și al proiectelor-pilot, implementează activ sisteme de geoinformații și începe integrarea registrelor administrative pentru verificarea populației cu domiciliu stabil.

Experiența Moldovei în utilizarea informației geospațiale nu va fi singura inovație. Metoda „semnelor vieții”, prin care în statistică se înțelege activitatea unei persoane în bazele de date publice și comerciale, în rețelele sociale, confirmă faptul că aceasta locuiește efectiv pe teritoriul țării. Existența „urmelor” permite înregistrarea automată a cetățenilor fără contact personal cu recenzorii.

Urme digitale

Cetățenii uneori nici nu înțeleg singuri cum lasă „urme”. Primirea pensiilor, a alocațiilor, solicitarea ajutorului medical sau înregistrarea cumpărării, plata facturilor confirmă că locuința nu este goală. Iar evidența modernizată a controlului de frontieră și a registrelor serviciilor de migrație este relevantă pentru verificarea populației cu domiciliu stabil.

În era IA, populația planetei va fi „numărată” parțial automat, iar cetățenilor le va rămâne doar să confirme informația. Posibilitățile IA de a lega urmele digitale ale unei singure persoane din diferite baze de date (impozite, medicină, locuințe și servicii comunale), chiar dacă în înregistrări există discrepanțe, sunt uriașe.

Recensământul locuințelor se bazează pe aceleași principii — rețelele neuronale studiază fotografiile din spațiu pentru a identifica construcții locative noi, pentru planificarea rutelor și pentru verificarea densității dezvoltării. Se lucrează la elaborarea algoritmilor pentru a evita erorile. Disponibilitatea țărilor de a apela complet la această metodă este diferită și depinde de nivelul de implementare a IA.