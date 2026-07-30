În Moldova, pentru prima dată va fi creat un registru digital unic al sportului.

În Moldova va apărea pentru prima dată un registru digital al sportului, destinat combaterii birocrației. Platforma nouă unică va reuni informații despre toți sportivii, antrenorii, arbitrii, federațiile și cluburile din țară.

Până în prezent, datele din domeniul sportului au fost gestionate în mod fragmentat, prin intermediul instituțiilor locale. Acest lucru îngreuna colectarea statisticilor și controlul performanțelor. Registrul nou va rezolva această problemă prin integrarea cu serviciile electronice de stat MPass și MConnect. Acest lucru va permite renunțarea completă la birocrația pe hârtie și va exclude dublarea informațiilor, scrie rupor.md.

„Digitalizarea înseamnă mai puțină birocrație pentru organizațiile sportive și o eficiență mai mare în utilizarea resurselor publice”, a subliniat ministrul educației și cercetării Dan Perciun.

Sistemul va asigura o gestionare transparentă a sectorului și o protecție strictă a datelor cu caracter personal. Accesul la informații va fi împărțit pe niveluri de confidențialitate, în funcție de rolul utilizatorului.