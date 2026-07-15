În Moldova, pentru a opera o barcă sau un scuter acvatic este necesar un certificat de conducător de navă.

Bărci cu motor și alte ambarcațiuni mici în Moldova pot fi conduse doar de persoane care dețin permis de conducător de ambarcațiuni sau certificat național pentru conducerea ambarcațiunilor de agrement.

Despre acest lucru a reamintit Agenția Navală a Republicii Moldova în legătură cu sezonul estival, transmite rupor.md.

Pentru obținerea certificatului este necesar să se depună o cerere la Agenția Navală sau la subdiviziunile sale teritoriale și să se promoveze cu succes examenul. Testarea se efectuează în limba română sau rusă, iar certificatul eliberat este valabil timp de trei ani. Conducătorii ambarcațiunilor sunt obligați să aibă documentul asupra lor în original și să îl prezinte la cererea organelor de control.

Agenția subliniază că utilizarea mijloacelor de navigație mici pe căile navigabile interioare și pe lacurile țării este permisă doar cu respectarea strictă a legislației. Cerințele se aplică bărcilor de agrement, ambarcațiunilor, caiacurilor, motocicletelor de apă, bicicletelor acvatice și altor mijloace de navigație.

Proprietarii sunt obligați să înregistreze ambarcațiunile în Registrul Naval conform destinației și caracteristicilor tehnice, precum și să efectueze periodic inspecția tehnică.

De asemenea, mijloacele de navigație trebuie echipate cu echipamentul necesar de siguranță, inclusiv veste de salvare cu fluier, ancoră, frânghie de cel puțin 25 de metri, trusă medicală, lanternă impermeabilă, stingător de incendiu și vâsle.

Agenția Navală reamintește că este interzisă conducerea ambarcațiunii în stare de ebrietate sau oboseală accentuată. Este interzisă și poluarea lacurilor cu deșeuri, obiecte sau substanțe care pot dăuna mediului înconjurător sau pot crea pericol pentru navigație.