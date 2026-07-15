theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 19:00
3 687
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova, pentru a opera o barcă sau un scuter acvatic este necesar un certificat de conducător de navă

Bărci cu motor și alte ambarcațiuni mici în Moldova pot fi conduse doar de persoane care dețin permis de conducător de ambarcațiuni sau certificat național pentru conducerea ambarcațiunilor de agrement.

În Moldova, pentru a opera o barcă sau un scuter acvatic este necesar un certificat de conducător de navă.
În Moldova, pentru a opera o barcă sau un scuter acvatic este necesar un certificat de conducător de navă.

Despre acest lucru a reamintit Agenția Navală a Republicii Moldova în legătură cu sezonul estival, transmite rupor.md.

Pentru obținerea certificatului este necesar să se depună o cerere la Agenția Navală sau la subdiviziunile sale teritoriale și să se promoveze cu succes examenul. Testarea se efectuează în limba română sau rusă, iar certificatul eliberat este valabil timp de trei ani. Conducătorii ambarcațiunilor sunt obligați să aibă documentul asupra lor în original și să îl prezinte la cererea organelor de control.

Agenția subliniază că utilizarea mijloacelor de navigație mici pe căile navigabile interioare și pe lacurile țării este permisă doar cu respectarea strictă a legislației. Cerințele se aplică bărcilor de agrement, ambarcațiunilor, caiacurilor, motocicletelor de apă, bicicletelor acvatice și altor mijloace de navigație.

Proprietarii sunt obligați să înregistreze ambarcațiunile în Registrul Naval conform destinației și caracteristicilor tehnice, precum și să efectueze periodic inspecția tehnică.

De asemenea, mijloacele de navigație trebuie echipate cu echipamentul necesar de siguranță, inclusiv veste de salvare cu fluier, ancoră, frânghie de cel puțin 25 de metri, trusă medicală, lanternă impermeabilă, stingător de incendiu și vâsle.

Agenția Navală reamintește că este interzisă conducerea ambarcațiunii în stare de ebrietate sau oboseală accentuată. Este interzisă și poluarea lacurilor cu deșeuri, obiecte sau substanțe care pot dăuna mediului înconjurător sau pot crea pericol pentru navigație.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici