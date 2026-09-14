În Moldova, până în 2030 vor fi mai multe stații de încărcare și mașini electrice.

Totodată, numărul punctelor publice de încărcare active urmează să fie majorat la cel puțin 600, transmite rupor.md.

Aceste obiective au fost incluse în proiectul Programului Național de Mobilitate Electrică – 2030. Astăzi, 14 septembrie, documentul a fost discutat cu operatorii privați ai infrastructurii de încărcare.

În prezent, în țară există peste 250 de puncte publice de încărcare, iar ponderea automobilelor electrice și hibride constituie circa 7%. Noile stații urmează să fie instalate nu doar în Chișinău, ci și în marile centre regionale din nordul, centrul și sudul țării, precum și de-a lungul traseelor naționale și internaționale.

Proiectul prevede, de asemenea, crearea unui sistem digital unic cu date despre amplasarea stațiilor de încărcare, puterea acestora, tipurile de conectori, tarifele și disponibilitatea.

Un alt obiectiv al programului este reducerea, până în 2030, a emisiilor de dioxid de carbon provenite din transportul auto cu cel puțin 15% comparativ cu nivelul anului 2025.