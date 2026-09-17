În Moldova, doar 9% dintre sistemele de canalizare rurale corespund cerințelor.

Lipsa infrastructurii necesare rămâne una dintre problemele în calea aderării țării la Uniunea Europeană. Aceasta afectează calitatea vieții și creează o presiune suplimentară asupra resurselor de apă.

Aducerea rețelelor existente la standardele europene va necesita investiții de miliarde și o reformă de durată în domeniul gestionării apelor uzate, scrie moldova1.md.

Potrivit autorităților, celelalte sisteme funcționează doar parțial și necesită monitorizare permanentă. În cadrul negocierilor privind capitolul de mediu, se preconizează asigurarea mai întâi a localităților mari, iar ulterior conectarea treptată a satelor mici.

„Planul nostru este să acoperim cel puțin localitățile mari, pentru a le asigura mai întâi, după care să trecem și la localitățile mici. Purtăm negocieri cu Uniunea Europeană pentru a obține timpul necesar și pentru a identifica resursele pentru construcția acestor stații de epurare, deoarece aceasta este una dintre cele mai costisitoare infrastructuri care pot fi construite”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Reforma în domeniul apelor uzate va continua și după aderarea Moldovei la UE. Nu există un termen fix pentru finalizarea completă a lucrărilor la nivel național, în condițiile prevăzute de clusterul 4.

„Nu există un termen până la care am putea finaliza acest proces, deoarece chiar și în țările care au aderat la Uniunea Europeană continuă să fie construite stații de epurare, iar unele localități încă nu sunt conectate la acestea. Trebuie să facem tot posibilul pentru a elabora un plan pentru întreaga țară și să începem finanțarea construcției stațiilor de epurare pentru toate localitățile”, a subliniat ministrul.

Ministerul consideră una dintre soluțiile strategice regionalizarea serviciilor de canalizare și de epurare a apelor uzate. Această abordare este susținută și de reforma administrației publice locale și ar trebui să contribuie la optimizarea cheltuielilor și la asigurarea sustenabilității sistemului.

„Nu putem avea stații de epurare pentru fiecare localitate. Acest lucru este ineficient și, în multe cazuri, nu va fi sustenabil pe termen lung. Trebuie să realizăm regionalizarea. Acum se desfășoară și reforma administrației publice locale, în cadrul căreia primăriile vor avea mai multe posibilități de a implementa proiecte mari. Atunci când serviciul este regionalizat, calitatea este mai bună, iar prețul pentru consumator este mai avantajos”, a spus Hajder.

Pentru finanțarea acestor proiecte, care necesită investiții semnificative, Moldova contează pe sprijinul partenerilor europeni. Potrivit estimărilor autorităților, este vorba despre sute de milioane de euro.

„Ne orientăm în principal spre ajutorul extern, deoarece Uniunea Europeană conștientizează că țările au nevoie de sprijin pentru construirea acestei infrastructuri. De exemplu, infrastructura pentru deșeuri va costa aproximativ 500 de milioane de euro, iar infrastructura pentru apele uzate va costa cu siguranță mai mult. Având în vedere că nu suntem o țară foarte mare, pentru Uniunea Europeană nu ar fi o problemă să susțină proiectele noastre, ceea ce ne va permite să realizăm proiecte importante într-un termen relativ scurt”, a concluzionat Gheorghe Hajder.