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noi.md logonoi
15 Iulie 2026, 21:44
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În Moldova crește numărul cazurilor de miopie la copii

Numărul copiilor diagnosticați cu miopie continuă să crească. Specialiștii avertizează că acest fenomen a devenit o problemă serioasă de sănătate publică la nivel mondial.

În Moldova crește numărul cazurilor de miopie la copii.
În Moldova crește numărul cazurilor de miopie la copii.

Mioopia reprezintă o alungire excesivă a globului ocular, ceea ce duce la deteriorarea vederii la distanță. Pe măsură ce boala progresează, poate afecta negativ și vederea de aproape, transmite noi.md, citând radiomoldova.md.

În absența unei intervenții la timp, mioopia poate continua să se dezvolte pe tot parcursul copilăriei și adolescenței. Răspândirea acestei afecțiuni în rândul copiilor provoacă o îngrijorare serioasă, notează medicul oftalmolog-pediatru Irina Rotaru.

„Progresia mioapiei cauzează într-adevăr îngrijorare și se poate spune că a devenit deja o pandemie globală, deoarece, din păcate, tot mai mulți copii se confruntă cu această boală”, a declarat specialistul.

Potrivit medicului, unul dintre principalii factori de risc este predispoziția ereditară. Totuși, există și factori precum utilizarea excesivă a smartphone-urilor și tabletelor, în special la o distanță foarte mică de ochi; un stil de viață sedentar; lipsa expunerii suficiente la aer liber.

În plus, mai multe studii analizează influența deficitului de vitamine D și E, calciu, precum și a altor microelemente asupra dezvoltării și progresiei acestei afecțiuni.

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