În Moldova crește numărul accidentelor cu trotinete electrice: două persoane au murit de la începutul anului.

Tot mai mulți oameni aleg trotinetele electrice pentru a înlocui transportul public supraaglomerat și sufocant. Deși par convenabile, trotinetele sunt printre cele mai periculoase mijloace de transport în mediul urban.

Numărul accidentelor cu acest tip de transport crește zilnic, informează tvrmoldova.md.

Pe piață se vând trotinete de diferite tipuri. Unele ating viteze amețitoare, deși legea stabilește clar limita de 25 km/h. Frânele sunt adesea ineficiente, iar aproape nimeni nu poartă cască. Prin urmare, accidentele se pot transforma ușor în tragedii.

Pe străzi, pietonii și șoferii își exprimă nemulțumirea, pentru că nu se mai simt în siguranță. Experții consideră că problema constă în infrastructura nepregătită și lipsa regulilor.

„Din nou, autoritățile trebuie să se ocupe de acest lucru — să creeze cerințe pentru persoanele care folosesc acest tip de transport. Adică să organizeze pentru ei o instruire simplă, fără examene, nu știu, dar o instruire care să ofere înțelegerea a ceea ce înseamnă circulația rutieră și care sunt regulile și cerințele”, consideră Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră.

Poliția spune că principalele probleme sunt viteza, circulația pe trotuare și lipsa echipamentului de protecție.

Statistica forțelor de ordine este îngrijorătoare: de la începutul anului au avut loc 49 de accidente cu implicarea trotinetelor. Două persoane au decedat, iar 37 au fost rănite.

„Indiferent de tipul de transport, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei. Pentru alte încălcări ale regulilor de circulație, de exemplu lipsa căștii sau a vestei reflectorizante, se aplică amendă de până la 450 de lei”, au menționat reprezentanții poliției.

Problema trotinetelor există și la nivel mondial. Parisul, Madridul și Praga au interzis deja închirierea trotinetelor electrice, iar Bruxelles-ul intenționează să le scoată din circulație începând cu 2027. În același timp, țări precum Germania și Spania au introdus restricții stricte de viteză și au obligat proprietarii să încheie asigurări.