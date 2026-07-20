În Moldova au început noi exerciții pentru pregătirea rezerviștilor Forțelor Armate.

Au început noi exerciții pentru pregătirea rezerviștilor. Ministerul Apărării informează că, timp de 5 zile, rezerviștii vor urma pregătire teoretică și practică, își vor actualiza cunoștințele și abilitățile militare.

Luni, 20 iulie, în Brigada de Motomecanizate „Ștefan cel Mare” a început o nouă etapă de pregătire a rezerviștilor Forțelor Armate ale Republicii Moldova, transmite rupor.md.

După încheierea părții administrative, participanții vor urma timp de patru zile exerciții practice și vor repeta elementele principale ale pregătirii militare.

Exercițiile fac parte din programul anual de pregătire aprobat de Ministerul Apărării. Activitățile au loc în mai multe centre de instruire din țară, iar rezerviștii au fost convocați la instrucție pe baza ordinelor emise de centrele militare teritoriale.

Ministerul Apărării a precizat că durata actualelor exerciții este de cinci zile.

Primul ciclu de pregătire a rezerviștilor Forțelor Armate din acest an a avut loc în perioada 13-17 iulie. Astfel de activități sunt organizate regulat conform planului anual de pregătire și nu sunt legate de situația de securitate actuală din regiune.

De asemenea, exerciții similare au fost desfășurate în 2023 — în aprilie, mai și noiembrie.