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rupor.md logorupor
16 Septembrie 2026, 15:48
5 032
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În Moldova au fost modificate regulile de funcționare a taberelor pentru copii

Taberele de odihnă pentru copii din Moldova vor începe să funcționeze după noi reguli de la 1 ianuarie 2027, anunță Guvernul, făcând trimitere la proiectul Ministerului Educației și Cercetării.

În Moldova au fost modificate regulile de funcționare a taberelor pentru copii.
În Moldova au fost modificate regulile de funcționare a taberelor pentru copii.

Cerințele actualizate acordă o atenție deosebită protejării drepturilor copiilor, siguranței și creării unui mediu accesibil pentru copiii cu dizabilități. Noile norme stabilesc clar responsabilitățile conducerii și ale personalului, precum și introduc reguli stricte privind fotografierea și filmarea minorilor, scrie rupor.md.

După cum a menționat secretara generală a ministerului, Galina Rusu, copiii cu dizabilități trebuie să aibă acces egal la odihnă de calitate, comunicare și activități educaționale. Documentul obligă taberele să amenajeze teritoriul pentru participarea în condiții de siguranță a acestor copii și îi include, împreună cu însoțitorii lor, în lista persoanelor care pot beneficia de bilete gratuite sau subvenționate.

Potrivit regulamentului aprobat, taberele de zi fără cazare vor putea primi, în timpul vacanței de vară, copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, iar taberele cu ședere permanentă — copii între 7 și 17 ani. Personalul instituțiilor este obligat acum să urmeze instruiri speciale privind protecția copiilor și acțiunile în situații de urgență, pentru a preveni la timp orice amenințări la adresa siguranței fizice sau emoționale a beneficiarilor.

O atenție aparte este acordată confidențialității în document. Fotografierea și filmarea copiilor, precum și publicarea imaginilor prin care aceștia pot fi identificați, sunt permise doar cu respectarea legii și cu acordul prealabil al părinților sau tutorilor.

Statul va continua să finanțeze integral sau parțial odihna categoriilor sociale vulnerabile. În fiecare an, Guvernul va aproba cotele și lista persoanelor care pot primi bilete gratuite sau cu reducere. Din această categorie fac parte copiii aflați în situații dificile de viață, orfanii, copiii din familii numeroase, copiii cu dizabilități și însoțitorii lor, refugiații, beneficiarii protecției temporare, copiii romi, precum și elevii care au obținut rezultate înalte la învățătură și la olimpiade.

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