În Moldova au fost anulate 20 de diplome după prima verificare pentru plagiat.

Pentru prima dată în istoria învățământului superior din Republica Moldova, la sfârșitul acestui an universitar, toate lucrările de diplomă și masterat au fost verificate cu ajutorul unui nou sistem antiplagiat.

Ca urmare a verificărilor, au fost anulate 20 de lucrări studențești. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a identificat principala problemă cu care se confruntă studenții la redactarea lucrărilor de diplomă, informează Radio Moldova.

„Am obținut o imagine completă asupra tuturor lucrărilor de diplomă și am fost surprinși să constatăm numeroase lucrări în care lipseau referințele la surse sau ponderea acestora era mai mică de un procent din text. Aceasta înseamnă că, cel mai probabil, o astfel de lucrare a fost redactată folosind inteligența artificială (IA), deoarece nu conținea împrumuturi din alte surse. Anul viitor vom introduce un prag minim obligatoriu pentru citare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Deoarece această procedură este nouă atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice, a fost necesară organizarea unor sesiuni speciale de instruire pentru ca toți participanții la procesul educațional să se adapteze noilor cerințe.

„Anul acesta, această instruire a fost urmată de 26.000 de studenți. Anul viitor, ea va deveni obligatorie pentru toți studenții din anul I. Aceștia o vor parcurge pe o platformă online, unde vor fi disponibile materiale video, manuale privind integritatea academică și legislația în vigoare”, a adăugat ministrul.

Studenții vor afla ce se consideră autorat fals și ce sancțiuni sunt prevăzute pentru plagiat sau pentru pregătirea lucrării de diplomă cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit ministrului, acest lucru ar trebui să contribuie la schimbarea culturii academice în universități.

Experiența acumulată s-a dovedit utilă și pentru minister. Instituția intenționează să analizeze toate datele colectate și să ajusteze criteriile de admitere a lucrărilor de diplomă.

„Învățăm din această primă experiență. Avem un volum mare de date, cunoaștem situația în detaliu pentru fiecare student și anul viitor vom corecta aceste prevederi pentru a le face mai eficiente”, a concluzionat Dan Perciun.