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rupor.md logorupor
18 Septembrie 2026, 20:37
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În Moldova au ajuns 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a precizat că preparatele sunt destinate imunizării persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare.

În Moldova au ajuns 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B.
În Moldova au ajuns 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B.

Pentru achiziționarea lotului de vaccinuri, CNAM a alocat peste 716 mii de lei. Preparatul a fost livrat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Instituția a precizat că livrarea a fost efectuată la termen, iar calitatea și respectarea „lanțului frigorific” în timpul transportului au fost confirmate prin documentele necesare, transmite rupor.md.

Hepatita virală B este o boală infecțioasă a ficatului, care se transmite prin sânge și în urma contactelor sexuale neprotejate. Fără tratament, boala poate deveni cronică și poate duce la ciroză hepatică.

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