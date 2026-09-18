În Moldova au ajuns 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B.

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a precizat că preparatele sunt destinate imunizării persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare.

Pentru achiziționarea lotului de vaccinuri, CNAM a alocat peste 716 mii de lei. Preparatul a fost livrat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Instituția a precizat că livrarea a fost efectuată la termen, iar calitatea și respectarea „lanțului frigorific” în timpul transportului au fost confirmate prin documentele necesare, transmite rupor.md.

Hepatita virală B este o boală infecțioasă a ficatului, care se transmite prin sânge și în urma contactelor sexuale neprotejate. Fără tratament, boala poate deveni cronică și poate duce la ciroză hepatică.