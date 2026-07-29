În Moldova, ariile protejate vor fi extinse până la 10% din teritoriul țării.

Moldova intenționează să extindă ariile naturale protejate la 10% din teritoriul țării și să restaureze ecosistemele degradate pentru a proteja pădurile, apa și aerul.

Despre aceasta informează Guvernul, care a aprobat Programul privind diversitatea biologică pentru anii 2024–2030, scrie rupor.md

Documentul vizează asigurarea apei curate, a solurilor fertile, a aerului sănătos și pregătirea comunităților pentru schimbările climatice. În următorii cinci ani, autoritățile intenționează să restaureze ecosistemele, să extindă zonele protejate până la 10% din teritoriul țării și să implementeze un sistem de monitorizare pentru conservarea speciilor și habitatelor.

Implementarea programului va contribui la protejarea resurselor naturale, susținerea echilibrului ecologic și adaptarea localităților la schimbările climatice. Comunitățile locale vor putea dezvolta ecoturismul și activități durabile, iar adoptarea programului va crea condiții pentru atragerea granturilor externe, investițiilor și îndeplinirea angajamentelor privind integrarea europeană.