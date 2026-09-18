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rupor.md logorupor
18 Septembrie 2026, 21:51
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În Moldova ar putea fi modificată programa școlare pentru limba și literatura română

Proiectul noului curriculum la limba și literatura română a fost supus dezbaterilor publice la Chișinău.

În Moldova ar putea fi modificată programa școlare pentru limba și literatura română.
În Moldova ar putea fi modificată programa școlare pentru limba și literatura română.

Evenimentul va avea loc pe 28 septembrie, iar toți specialiștii interesați se pot înregistra online în prealabil, informează Ministerul Educației și Cercetării, transmite rupor.md.

Instituția invită profesorii, cercetătorii, experții și reprezentanții societății civile să discute modificările, obiectivele de învățare și conținutul noii programe. Întâlnirea se va desfășura în format hibrid sau cu prezență fizică, pe 28 septembrie 2026, în spațiul din capitală EduDigitalHub, situat pe str. Ion Creangă, nr. 1, corp. 2. Începutul evenimentului este programat pentru ora 18:00.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, participanții vor putea să-și exprime direct recomandările privind utilizarea materialelor la lecții. Cei care doresc să se alăture discuției pot efectua înregistrarea prealabilă accesând linkul.

Instituția menționează că toate propunerile și observațiile primite vor fi analizate detaliat și luate în considerare la definitivarea versiunii finale a documentului. Scopul ministerului este ca programa școlară actualizată să răspundă pe deplin necesităților moderne ale elevilor și profesorilor.

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