În Moldova a intrat în vigoare reforma „Restart în educație”.

Reforma „Restart în educație” a intrat în vigoare după ce președinta Republicii Moldova a semnat decretul de promulgare a legii corespunzătoare, adoptată anterior de Parlament. Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial”.

Conform noilor reguli, în locul actualelor direcții raionale și municipale de educație vor fi create Agenții Teritoriale de Educație. Acestea vor fi subordonate direct Ministerului Educației și Cercetării și vor fi responsabile de activitatea școlilor, gimnaziilor și liceelor, de numirea și evaluarea directorilor, de calitatea educației, de infrastructura școlară și de transport. Totodată, grădinițele și instituțiile de învățământ extrașcolar vor rămâne în gestiunea autorităților locale, scrie logos-pres.md.

Se schimbă și mecanismul de finanțare a școlilor. După trecerea în subordinea agențiilor teritoriale, instituțiile de învățământ vor primi fonduri direct din bugetul de stat — în funcție de numărul de elevi și de costul stabilit pentru instruirea unui copil. Informațiile despre bugetele școlilor și utilizarea acestora urmează să fie publicate online.

Partea principală a reformei urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pentru școlile din Chișinău, Bălți și Găgăuzia, perioada de tranziție a fost prelungită până la 1 ianuarie 2028, inclusiv pentru redistribuirea unei părți din încasările din impozitul pe venit din Chișinău și Bălți în favoarea bugetului de stat.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat anterior că reforma va duce la reducerea veniturilor bugetului municipal cu aproximativ 330 de milioane de lei și a anunțat intenția de a iniția un referendum local. În Parlament, această chestiune a devenit, de asemenea, motiv de conflict între Ceban și conducerea legislativului.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la rândul său, a susținut că reforma este necesară pentru reducerea diferențelor de calitate a educației între localități, diminuarea birocrației, extinderea autonomiei școlilor și reducerea influenței politice asupra sistemului educațional.