În Moldova a început admiterea în licee.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în 308 licee sunt disponibile peste 13.700 de locuri.

Prima etapă a campaniei de admitere va dura până pe 27 iulie. Absolvenții de gimnaziu pot depune documentele atât online, cât și personal la liceul ales. De asemenea, pot depune cereri simultan la mai multe instituții de învățământ, transmite tv8.md.

A doua etapă a campaniei de admitere va începe pe 3 august și va dura până pe 14 august.

Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate pe 27 iulie. Candidații care au trecut cu succes concursul trebuie să prezinte documentele justificative pentru înscrierea finală în termen de trei zile — între 28 și 30 iulie.

La campania de admitere din acest an participă 308 licee din cele 328 existente în țară.

Sunt disponibile 13.749 locuri, distribuite în 601 clase liceale.

Anul trecut, la campania de admitere au participat 295 licee, care au oferit 13.705 locuri. În urma admiterii, au fost înscriși 13.438 absolvenți de gimnaziu, ceea ce reprezintă aproape 54% din totalul acestora.

Potrivit Ministerului Educației, 6.879 elevi au ales profilul umanist, 4.079 — real, 1.842 — profilul general, 300 — profilul sport, 200 — arte, 135 — clase bilingve și doar 3 — profil teologic.

Profilul general a avut un rol important în asigurarea accesului la liceu, în special în instituțiile unde cererea pentru profilele tradiționale — umanist și real — a fost insuficientă.

În 2025, dintre liceele care au deschis admiterea doar pentru o singură clasă a X-a, 76 au ales anume profilul general.