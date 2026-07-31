În Moldova a fost prelungit Codul Galben de pericol din cauza riscului de incendii.

Meteorologii din Republica Moldova au prelungit Codul Galben de pericol de incendiu.

Avertismentul va fi în vigoare de la 1 la 7 august.

În această perioadă va crește probabilitatea izbucnirii incendiilor în terenurile agricole, păduri, locuințe, construcții gospodărești și depozite cu furaje.

Cetățenilor li se recomandă insistent să fie prudenți și, pe cât posibil, să se abțină de la aprinderea focului deschis în apropierea locuințelor, a vegetației uscate și a masivelor forestiere.