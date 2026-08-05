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5 August 2026, 15:42
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În Moldova a fost numit primul rabin-șef din ultimii 12 ani

În Moldova va avea loc ceremonia de învestire a rabinului-șef, după 12 ani în care postul a rămas vacant.

În Moldova a fost numit primul rabin-șef din ultimii 12 ani.
În Moldova a fost numit primul rabin-șef din ultimii 12 ani.

Rabinul Zushé Abelsky, liderul mișcării Chabad din Moldova, a declarat marți pentru ziarul The Jerusalem Post acest lucru.

Rabinul Menachem Mendel Axelrod a ocupat neoficial funcția de rabin-șef al țării în ultimul deceniu. Majoritatea copiilor săi s-au născut în țară, iar, potrivit lui Abelsky, el este „o figură foarte cunoscută în comunitate”, pe care „toată lumea o iubește”, transmite logos-press.md.

Axelrod a fost ales de reprezentanții tuturor curentelor iudaismului din Moldova. După ceremonia de miercuri, 12 august, el va reprezenta comunitatea țării în plan internațional și juridic. 

Ultima persoană aflată în funcția de rabin-șef al Moldovei a fost tatăl lui Abelsky, pe care Lubavitcher Rebbe l-a trimis în această țară europeană în 1990 pentru a reface viața evreiască. Rabinul Zalman Abelsky a ocupat funcția de rabin-șef până la moartea sa, în 2014.

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