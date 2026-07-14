În Moldova a fost lansat „Ghidul cumpărătorului” pentru achiziții imobiliare în siguranță.

Inspecția Națională pentru Supraveghere Tehnică (INST) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, „Ghidul cumpărătorului”, un instrument practic destinat persoanelor care intenționează să achiziționeze o locuință în Moldova.

La deschiderea evenimentului, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a subliniat că protejarea cetățenilor împotriva înșelăciunilor și a construcțiilor ilegale este o obligație a statului, iar „Ghidul cumpărătorului” oferă informațiile necesare pentru ca oamenii să poată verifica din timp dacă locuința pe care o achiziționează respectă toate cerințele legislației, transmite logos-pres.md.

„Prin lansarea „Ghidului cumpărătorului”, oferim cetățenilor un instrument concret care îi ajută să facă o alegere sigură și să-și protejeze investițiile. Pentru mulți moldoveni, casa reprezintă investiția unei vieți, iar statul are datoria de a-i proteja împotriva fraudelor și a construcțiilor ilegale. Atunci când cineva construiește mai multe etaje decât este permis sau vinde apartamente în clădiri care nu respectă legislația, nu este vorba doar de o încălcare, ci de o fraudă care îi afectează direct pe oameni”, a declarat viceprim-ministrul.

Directorul INST Sergiu Chircu a explicat că instituția primește frecvent sesizări de la cetățeni care au plătit integral locuința, dar aceasta nu a fost dată în exploatare, au cumpărat apartamente în blocuri cu documentație neconformă sau au semnat contracte fără a verifica documentele necesare. În acest context, ghidul a fost elaborat pentru a ajuta cetățenii să identifice din timp riscurile potențiale și să ia decizii informate înainte de semnarea contractelor.

Ghidul oferă recomandări atât pentru cumpărarea unui apartament într-un bloc deja dat în exploatare, cât și pentru achiziția unei locuințe în construcție. Sunt explicate documentele care trebuie solicitate și verificate înainte de încheierea tranzacției, începând cu extrasul din registrul imobiliar și planul actualizat de urbanism, până la autorizația de construire, documentația de proiect și registrele publice disponibile pe site-ul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

„Ghidul cumpărătorului” va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe site-ul oficial al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit pentru distribuire în punctele de acces public, inclusiv în misiunile diplomatice și consulatele Republicii Moldova.