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logos.press.md logologos
20 Iulie 2026, 12:05
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În Moldova a fost elaborată o metodologie pentru plantarea livezilor

Primăvara, Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de elaborare a proiectului și planului de plantare a pomilor fructiferi, arbuștilor de fructe de pădure și căpșunilor. Totuși, aceste norme au caracter recomandativ.

În Moldova a fost elaborată o metodologie pentru plantarea livezilor.
În Moldova a fost elaborată o metodologie pentru plantarea livezilor.

În același timp, obligația de a elabora proiecte/planuri pentru plantații cu o suprafață mai mare de 0,5 ha este prevăzută de Legea privind pomicultura, care a intrat în vigoare la 22 octombrie 2025, scrie logos-pres.md.

Prin urmare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a considerat necesar să aprobe un document cu putere juridică superioară, care să reglementeze procesul. Instituția a pregătit un proiect de metodologie pentru crearea plantațiilor pomicole. Observațiile și propunerile pot fi depuse până la 28 iulie 2026.

Proiectul prevede cerințe pentru elaborare, precum și structura planului și proiectului de înființare a livezilor, care vor fi dezvoltate de specialiști de profil selectați. Lista proiectanților va fi aprobată prin ordin al ministerului.

În proiecte/planuri sunt indicate numerele cadastrale ale terenurilor, tehnologiile aplicate, organizarea muncii, registrul cheltuielilor pentru înființare, amplasarea obiectivelor agricole și a drumurilor de acces, schemele de plantare și altele.

De asemenea, documentul conține cerințe privind utilizarea rațională a terenurilor și prevenirea eroziunii solului, asigurarea rentabilității rapide a investițiilor și altele.

Reamintim că înființarea livezilor cu suprafața mai mare de 0,5 ha va fi aprobată de o comisie. Avizul va avea caracter de recomandare și va fi anexat documentației de proiect.

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