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rupor.md logorupor
20 Iulie 2026, 08:23
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În Moldova a fost aplicată pentru prima dată o nouă metodă de curățare a sângelui în caz de infecție severă

La Spitalul „Gheorghe Paladi” a fost efectuată pentru prima dată în Moldova o procedură prin care sângele este curățat de substanțe care intensifică inflamația severă în organism. Metoda se numește hemosorbție.

În Moldova a fost aplicată pentru prima dată o nouă metodă de curățare a sângelui în caz de infecție severă.
În Moldova a fost aplicată pentru prima dată o nouă metodă de curățare a sângelui în caz de infecție severă.

Procedura a fost efectuată unei paciente internate în secția de terapie intensivă, în stare gravă, cu infecție a cavității abdominale și peritonită. Astfel de complicații pot duce la sepsis și insuficiență multiplă de organe, scrie rupor.md.

În completarea tratamentului principal, medicii au utilizat sistemul Purify cu filtrul CytoSorb. Filtrul elimină din sânge substanțele care agravează reacția inflamatorie a organismului.

Procedura a fost realizată de o echipă de medici condusă de șeful secției de anesteziologie și terapie intensivă, Ghenadie Severin. Noua metodă extinde opțiunile de tratament pentru pacienții cu sepsis, șoc septic și alte afecțiuni inflamatorii grave.

Sursă
rupor.md logorupor
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