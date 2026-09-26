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26 Septembrie 2026, 17:30
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În grădinile zoologice din Moldova va fi interzisă hrănirea animalelor

Guvernul Republicii Moldova pregătește o hotărâre care va stabili cerințe unice pentru întreținerea animalelor sălbatice în captivitate și va spori nivelul de siguranță al vizitatorilor grădinilor zoologice.

În grădinile zoologice din Moldova va fi interzisă hrănirea animalelor.
În grădinile zoologice din Moldova va fi interzisă hrănirea animalelor.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului în vederea punerii în aplicare a prevederilor noii Legi privind grădinile zoologice nr. 71/2026, relatează Logos Press

Reguli și interdicții pentru vizitatori

Potrivit proiectului, în grădinile zoologice din țară va fi interzisă complet hrănirea animalelor de către vizitatori. Singura excepție o vor constitui activitățile educaționale speciale, aprobate de administrație și coordonate cu medicul veterinar, în cadrul cărora hrana adecvată va fi oferită chiar de instituție. Grădinile zoologice vor fi obligate să amplaseze avertizări corespunzătoare în locuri vizibile. În plus, vizitatorilor li se va interzice să intre în țarcuri, să depășească barierele de protecție, să arunce obiecte, să deranjeze animalele prin zgomot și să utilizeze fotografierea cu bliț, dacă aceasta le poate dăuna. 

Cerințe privind infrastructura

Documentul stabilește, de asemenea, dimensiuni minime clare ale spațiilor pentru întreținerea animalelor sălbatice. Spațiile grădinilor zoologice trebuie adaptate necesităților naturale ale speciilor și dotate cu vegetație, platforme, elemente pentru cățărare, bazine și zone de odihnă. O cerință obligatorie va fi existența unor adăposturi unde animalele se vor putea ascunde de atenția publicului.

Totodată, administrațiile grădinilor zoologice vor fi obligate să desfășoare anual exerciții de instruire privind acțiunile în situații de urgență, precum și să evalueze periodic condițiile de întreținere și fiabilitatea sistemelor de securitate. Cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii vor fi suportate de instituțiile înseși.

Respectarea noilor cerințe va fi monitorizată de Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Prevederile noii Hotărâri de Guvern vor intra în vigoare simultan cu Legea nr. 71/2026 – la 21 mai 2027.

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