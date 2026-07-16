În dosarul Ludmilei Vartic sunt investigate evenimentele din 2025 și acțiunile mai multor persoane.

Procuratura Generală examinează nu doar circumstanțele decesului Ludmilei Vartic din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat, începând din 2025, precum și acțiunile ulterioare.

Procurorii verifică acțiunile mai multor persoane. Identitatea unora dintre acestea urmează să fie stabilită. Instituția a declarat că, din acest motiv, probele necesită un nivel ridicat de confidențialitate, transmite rupor.md.

Expertiza medico-legală suplimentară a fost finalizată. Potrivit Procuraturii, aceasta a confirmat în general concluziile inițiale conform cărora Ludmila Vartic a murit din cauza traumelor suferite în urma unei căderi de la înălțime. Raportul conține, de asemenea, răspunsuri la întrebări suplimentare ale anchetei, însă conținutul documentului nu este făcut public.

Procuratura a explicat separat procedura de acces la materialele dosarului. Avocații și succesorii victimei pot consulta documentele la cerere și pot face însemnări. Posibilitatea de a copia materialele este limitată pentru a nu împiedica ancheta și pentru a preveni publicarea datelor pe internet.

Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la înălțime în Chișinău. Ancheta se desfășoară în baza articolului privind violența domestică, care a dus la sinucidere. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, este acuzat în acest dosar și neagă vinovăția.