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16 Iulie 2026, 20:09
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În dosarul Ludmilei Vartic sunt investigate evenimentele din 2025 și acțiunile mai multor persoane

Procuratura Generală examinează nu doar circumstanțele decesului Ludmilei Vartic din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat, începând din 2025, precum și acțiunile ulterioare.

În dosarul Ludmilei Vartic sunt investigate evenimentele din 2025 și acțiunile mai multor persoane.
În dosarul Ludmilei Vartic sunt investigate evenimentele din 2025 și acțiunile mai multor persoane.

Procurorii verifică acțiunile mai multor persoane. Identitatea unora dintre acestea urmează să fie stabilită. Instituția a declarat că, din acest motiv, probele necesită un nivel ridicat de confidențialitate, transmite rupor.md.

Expertiza medico-legală suplimentară a fost finalizată. Potrivit Procuraturii, aceasta a confirmat în general concluziile inițiale conform cărora Ludmila Vartic a murit din cauza traumelor suferite în urma unei căderi de la înălțime. Raportul conține, de asemenea, răspunsuri la întrebări suplimentare ale anchetei, însă conținutul documentului nu este făcut public.

Procuratura a explicat separat procedura de acces la materialele dosarului. Avocații și succesorii victimei pot consulta documentele la cerere și pot face însemnări. Posibilitatea de a copia materialele este limitată pentru a nu împiedica ancheta și pentru a preveni publicarea datelor pe internet.

Ludmila Vartic a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la înălțime în Chișinău. Ancheta se desfășoară în baza articolului privind violența domestică, care a dus la sinucidere. Soțul acesteia, Dumitru Vartic, este acuzat în acest dosar și neagă vinovăția.

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