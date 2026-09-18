În colegiile și școlile profesionale din Moldova sunt ocupate peste 94% dintre locuri.

În acest an, peste 18.000 de tineri s-au înscris la școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din țară, iar circa 2.800 de elevi au ales învățământul dual, combinând studiile cu practica în cadrul întreprinderilor.

Despre aceasta informează Ministerul Educației și Cercetării, transmite rupor.md.

Interesul pentru învățământul dual în țară a crescut semnificativ: numărul ofertelor a sporit cu peste 34% comparativ cu anul trecut, iar numărul elevilor care au ales această formă de studii a ajuns la 2 757 de persoane. Dintre aceștia, 2 184 de elevi vor urma programe de învățământ profesional tehnic secundar, iar 573 — programe postsecundare. În acest an de studii, viitorilor specialiști le-au fost oferite 2 866 de locuri în cadrul învățământului dual.

Învățământul dual le oferă tinerilor posibilitatea de a obține o profesie într-un mediu real de muncă. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

„Învățământul dual le oferă tinerilor șansa de a-și însuși o profesie chiar în mediul în care o vor practica. Ei acumulează experiență încă în timpul studiilor, cunosc cerințele reale ale angajatorilor și au perspective mai bune de angajare după absolvire”, a menționat Perciun.

Potrivit datelor oficiale din 18 septembrie, gradul total de ocupare a locurilor de studii în instituțiile de învățământ profesional tehnic a depășit 94%. Din cele 19 275 de locuri oferite au fost ocupate 18 159. Cele mai solicitate au fost locurile bugetare: la acestea au fost admiși 11 789 de elevi, ceea ce reprezintă aproape 97% din numărul total al cotelor de stat.

În sectorul învățământului profesional tehnic secundar, gradul de ocupare a constituit 95,83% (8 299 de persoane admise), majoritatea covârșitoare a elevilor (8 029 de persoane) studiind la buget. În colegiile și centrele de excelență, la programele de învățământ postsecundar au fost admiși circa 9,8 mii de oameni, fiind ocupate aproximativ 93% din locurile disponibile.