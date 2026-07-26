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26 Iulie 2026, 19:00
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În Capitală sunt instalate sisteme de pulverizare a apei

Primăria municipiului Chișinău continuă să implementeze măsuri menite să crească confortul locuitorilor și al oaspeților orașului.

În Capitală sunt instalate sisteme de pulverizare a apei.
În Capitală sunt instalate sisteme de pulverizare a apei.

Așadar, în zona leagănelor de pe bulevardul Grigore Vieru au fost instalate sisteme de pulverizare a apei, scrie noi.md.

Acestea ajută la atenuarea efectelor caniculei și creează o atmosferă mai răcoroasă și plăcută pentru copii, părinți și toți cei care preferă să petreacă timpul în aer liber.

Aceste instalații oferă o senzație de prospețime, fără a deranja trecătorii, și transformă acest loc într-un spațiu mai confortabil pentru odihnă și relaxare în zilele fierbinți de vară.


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