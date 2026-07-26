În Capitală sunt instalate sisteme de pulverizare a apei.

Primăria municipiului Chișinău continuă să implementeze măsuri menite să crească confortul locuitorilor și al oaspeților orașului.

Așadar, în zona leagănelor de pe bulevardul Grigore Vieru au fost instalate sisteme de pulverizare a apei, scrie noi.md.

Acestea ajută la atenuarea efectelor caniculei și creează o atmosferă mai răcoroasă și plăcută pentru copii, părinți și toți cei care preferă să petreacă timpul în aer liber.

Aceste instalații oferă o senzație de prospețime, fără a deranja trecătorii, și transformă acest loc într-un spațiu mai confortabil pentru odihnă și relaxare în zilele fierbinți de vară.



