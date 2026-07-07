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chisinau
7 Iulie 2026, 21:55
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În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August

Lucrările de restaurare a zonei cu caldarâm istoric de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului continuă conform planului stabilit.

În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August.
În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August.

Pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin, muncitorii instalează rețeaua de canalizare pluvială, anunță Primăria Capitalei, transmite realitatea.md.

De asemenea, în paralel, este pregătită fundația pentru montarea gabioanelor – structuri metalice umplute cu piatră, care vor ajuta la consolidarea terenului și la protejarea zonei istorice.

Caldarâmul de pe strada 31 August 1989 a fost descoperit în martie 2023. Proiectul de reabilitare, este estimat la peste 26 de milioane de lei și prevede restaurarea și conservarea acestuia.

În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August

În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August

Sursă
chisinau
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