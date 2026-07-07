În Capitală continuă restaurarea pavajului istoric de pe strada 31 August.

Lucrările de restaurare a zonei cu caldarâm istoric de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului continuă conform planului stabilit.

Pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin, muncitorii instalează rețeaua de canalizare pluvială, anunță Primăria Capitalei, transmite realitatea.md.

De asemenea, în paralel, este pregătită fundația pentru montarea gabioanelor – structuri metalice umplute cu piatră, care vor ajuta la consolidarea terenului și la protejarea zonei istorice.

Caldarâmul de pe strada 31 August 1989 a fost descoperit în martie 2023. Proiectul de reabilitare, este estimat la peste 26 de milioane de lei și prevede restaurarea și conservarea acestuia.