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9 Iulie 2026, 17:24
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În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești

Continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale de pe șoseaua Hâncești din sectorul Centru.

În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești.
În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești.

Prin urmare, după finalizarea decapării bordurilor și a învelișului uzat a trotuarelor, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu „40 de Ani” și strada Mitropolit Gurie Grosu, se execută lucrări de construcție a peretelui de sprijin, care conectează șoseaua Hîncești cu strada Gheorghe Asachi.

Ulterior, în acest spațiu va fi amenajată o parcare publică, transmite rupor.md.

Viceprimarul municipiului Chișinău, Ilie Ceban, și pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, au vizitat șantierul și au discutat soluțiile tehnice pentru finalizarea proiectului la timp și la standarde înalte. O atenție deosebită este acordată amenajării zonelor verzi. Specialiștii analizează soluții pentru ca arborii să nu deterioreze noua infrastructură pietonală, să nu împiedice funcționarea sistemului de iluminat stradal și să asigure siguranța spațiului urban.

Proiectul de reconstrucție a trotuarelor este implementat de Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Preturii sectorului Centru. Lucrările se desfășoară etapizat: prima etapă acoperă tronsonul de la sensul giratoriu „40 de ani” (str. Vasile Alecsandri) până la strada Vasile Dokuceav; a doua etapă — tronsonul până la strada Academiei (a fost finalizată în 2023); a treia etapă prevede lucrări până la strada Lech Kaczyński.

În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești

În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești

În Capitală continuă reconstrucția zonei pietonale de pe șoseaua Hâncești

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