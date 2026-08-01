În august 2026, temperatura va fi mai ridicată decât valorile obișnuite pentru această perioadă.

Cantitatea precipitațiilor este sub normă, potrivit prognozei meteorologice întocmite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Meteorologii prognozează că temperatura medie lunară a aerului va fi peste normă pentru august, care este cuprinsă între +19 și +22 de grade Celsius, transmite noi.md

În același timp, cantitatea precipitațiilor va fi sub media multianuală. De regulă, în august cad între 40 și 65 de milimetri de precipitații.

Prognoza lunară reflectă tendința generală a regimului temperaturilor și precipitațiilor, însă nu exclude apariția unor perioade scurte de ploi, furtuni sau variații temporare ale temperaturii.