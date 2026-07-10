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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 17:27
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IGSU vine cu recomandări în contextul Codului Galben de pericol de incendiu

În contextul Codului Galben de pericol de incendiu, IGSU îndeamnă cetățenii să nu folosească foc deschis în apropierea pădurilor, terenurilor agricole, plantațiilor forestiere și zonelor cu vegetație uscată.

IGSU vine cu recomandări în contextul Codului Galben de pericol de incendiu.
IGSU vine cu recomandări în contextul Codului Galben de pericol de incendiu.

Salvatorii avertizează că, în această perioadă, chiar și o sursă mică de foc poate provoca un incendiu. Cetățenii sunt rugați să nu ardă resturi vegetale, deșeuri menajere și miriști, transmite rupor.md.

De asemenea, IGSU îndeamnă oamenii să nu arunce mucuri de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în apropierea zonelor cu iarbă uscată. Părinții sunt rugați să supravegheze copiii și să le explice cât de periculoase sunt jocurile cu focul. Dacă utilizarea focului este permisă, acesta trebuie stins complet și trebuie respectate toate măsurile de siguranță.

În caz de depistare a focarelor de incendiu, cetățenii sunt rugați să sune imediat la numărul 112.

IGSU atenționează că nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor materiale și vieții oamenilor.

Codul Galben de pericol de incendiu este valabil în Moldova în perioada 10-17 iulie.

Sursă
rupor.md logorupor
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