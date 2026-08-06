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radiomoldova.md logoradiomoldova
6 August 2026, 11:28
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IGSU: Nu lăsați copiii în mașină nici măcar pentru câteva minute

Copiii nu pot fi lăsați în mașină pe timp de caniculă, nici măcar pentru câteva minute.

IGSU: Nu lăsați copiii în mașină nici măcar pentru câteva minute.
IGSU: Nu lăsați copiii în mașină nici măcar pentru câteva minute.

Despre aceasta avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii reamintesc că în zilele caniculare, temperatura din interiorul mașinii crește rapid până la valori periculoase, iar copiii pot suferi foarte repede un șoc termic, transmite radiomoldova.md.

„Când temperatura aerului depășește +35 grade, lăsarea copiilor în automobil este extrem de periculoasă. Într-un timp scurt, temperatura din interior poate ajunge la +40... +50 grade. Iar dacă temperatura corpului copilului atinge +40 de grade, șocul termic se poate dezvolta foarte repede", avertizează IGSU.

Salvatorii recomandă ieșirea la plimbare cu copiii doar dimineața sau seara. În cele mai fierbinți ore, între 11:00 și 17:00, este mai bine de evitat plimbările. Dacă este necesar ieșirea, copilului i se recomandă să poarte haine ușoare, deschise la culoare, și să primească apă în mod regulat.

Dacă o persoană de pe stradă a suferit un șoc termic, aceasta trebuie dusă cât mai repede la umbră și trebuie apelată ambulanța. Persoanelor în vârstă li se recomandă, de asemenea, să nu iasă pe stradă în orele de vârf și să bea mai multe lichide.

În contextul caniculei, salvatorii reamintesc și regulile de siguranță pe apă. Înotul este recomandat doar în locuri de scăldat amenajate, unde sunt de gardă salvatori. După o ședere îndelungată la soare, intrarea în apă trebuie făcută treptat: „Când organismul este supraîncălzit, vasele de sânge sunt dilatate, iar contactul brusc cu apa rece poate duce la consecințe grave sau chiar la stop cardiac".

În plus, salvatorii reamintesc că înainte de a intra în apă este categoric interzis consumul de alcool, iar copiii nu pot fi lăsați nesupravegheați în apropierea apei.

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