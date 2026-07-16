IGSU, după plângerile unui pompier privind condițiile din Grecia: Este o misiune internațională, nu o vacanță.

Unul dintre pompierii moldoveni trimiși în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure s-a plâns de condițiile de trai, alimentație și plata muncii.

Potrivit acestuia, în timpul misiunii angajaților li se plătește doar salariul de bază.

Fotografia vagonului în care sunt cazați angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a fost publicată pe rețelele sociale de activistul Eugen Luchianciuc. În replică, IGSU a declarat că este vorba despre o misiune internațională de salvare, „și nu despre o vacanță”, scrie unimedia.info.

„Unul dintre pompierii aflați în Grecia ne-a spus următoarele: 1. Timpul petrecut în drum este considerat deplasare oficială, iar zilele rămase nu sunt plătite suplimentar. Se plătește doar salariul de bază, fără diurne și alte compensații. Programul de lucru este de 24 de ore de serviciu și 24 de ore de odihnă. 2. Sunt cazați câte 18 persoane într-un singur vagon, fără spațiu pentru lucrurile personale. Conducerea este cazată câte 3–4 persoane în cameră, în timp ce ceilalți angajați se află în condiții înghesuite. Aerul condiționat nu face față temperaturilor ridicate și spațiului mare. 3. Inițial li s-a promis alimentație organizată, însă la sosire li s-a spus: „Astăzi mâncați ce ați adus cu voi”, iar hrana va fi organizată abia de a doua zi. Această situație ridică întrebări despre modul în care sunt tratați angajații trimiși în misiuni internaționale și despre organizarea acestor deplasări”, a scris Eugen Luchianciuc.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a declarat că echipa din Moldova se află în Grecia în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene și este cazată într-o bază operațională specială, în aceleași condiții ca pompierii greci.

Instituția a menționat că, în ultimii trei ani, pompieri din Bulgaria au fost cazați în aceeași bază și nu au fost înregistrate plângeri privind condițiile de cazare și alimentație.

Pompierii moldoveni au sosit la bază pe 15 iulie 2026. După instructajul oferit de autoritățile grecești, aceștia au fost cazați în patru spații destinate muncii în condiții de teren.

„Spațiile sunt echipate cu paturi, locuri curate pentru odihnă, grupuri sanitare și sisteme de aer condiționat. Alimentația și apa potabilă sunt asigurate de partea greacă conform procedurilor Mecanismului de Protecție Civilă al UE. În ceea ce privește partea financiară, diurnele sunt plătite de IGSU doar pentru perioada de deplasare către Grecia și retur, conform Hotărârii Guvernului nr. 10/2012. Pe durata misiunii, pompierii primesc salariul aferent funcției ocupate, iar hrana, apa și cazarea sunt asigurate integral de partea gazdă și sunt aceleași pentru toate echipele participante la misiunea de pre-desfășurare în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE”, au comunicat reprezentanții IGSU.

Instituția a subliniat, de asemenea, că este vorba despre o operațiune internațională de salvare, nu despre o vacanță.

„Este important de înțeles că echipa este trimisă într-o misiune internațională de intervenție în situații de urgență, nu în concediu. Specificul acestor operațiuni presupune adaptarea la condiții de teren”, au menționat reprezentanții instituției.