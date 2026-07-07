Igor Grosu: Numărul record al absolvenților cu zece pe linie demonstrează succesul reformelor.

Numărul record de absolvenți care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat în acest an este o dovadă clară că reformele inițiate în sistemul educațional merg în direcția corectă.

Această opinie a fost exprimată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul ceremoniei de acordare a premiilor elevilor cu rezultate excepționale. Speakerul Legislativului a remarcat o dinamică pozitivă notabilă a indicatorilor în ultimii ani, subliniind eforturile comune ale profesorilor și ale ministerului de profil, transmite logos-pres.md.

„Cifrele spun de la sine, anul acesta avem într-adevăr 114 absolvenți cu rezultate excepționale, față de 85 anul trecut și 57 în 2024. Este o dovadă că școala noastră poate, că reformele pe care le-a inițiat domnul ministru împreună cu cadrele didactice merg într-o direcție bună, iar investițiile în educație dau roade”, a punctat Igor Grosu.

Obiectivul reducerii inegalităților sociale

La rândul său, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat măsurile concrete luate în prezent în sistemul educațional și scopul lor strategic.

„De aceea realizăm reorganizarea rețelei școlare, de aceea reforma Restart în educație este atât de importantă, de aceea investim în rețeaua de școli model și achiziționăm autobuze școlare. Lucrăm pentru ca distanța dintre sat și oraș, dintre centru și periferie, dintre familii cu posibilități diferite să conteze tot mai puțin”, a declarat Perciun.

Potrivit opiniei sale, eficiența reală a sistemului educațional constă în capacitatea de a asigura șanse egale pentru toți copiii.

„Un sistem educațional performant nu este acela care produce doar 114 tineri cu zece pe linie. Un sistem educațional cu adevărat bun este acela care ajută fiecare copil să-și realizeze potențialul – copilul din Chișinău și copilul dintr-un sat mic, copilul care are acasă o bibliotecă și copilul care nu are o masă aparte la care să-și facă lecțiile, copilul care învață ușor și copilul care are nevoie de mai mult sprijin”, a conchis ministrul.

Reamintim că reforma Restart în educație prevede crearea agențiilor teritoriale de educație, cărora le vor fi transferate funcțiile de gestionare a școlilor de la consiliile raionale. Aceste agenții vor fi subordonate direct Ministerului Educației și Cercetării. Primarul general al municipiului Chișinău a criticat această reformă, acuzând autoritățile de dorința de „centralizare a sistemului educațional” și de trecere a tuturor instituțiilor de învățământ sub controlul direct al ministerului de profil.