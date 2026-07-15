IGM continuă acțiunile de verificare în rândul angajatorilor care încadrează în muncă cetățeni străini

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a desfășurat acțiuni de verificare la o companie din Cahul care a angajat cetățeni din Bangladesh.

Potrivit informațiilor, la 14 iulie 2026, ofițerii Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au desfășurat acțiuni de verificare și informare la un agent economic din raionul Cahul, care activează în domeniul construcției și montării gazoductelor, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

În cadrul acțiunii au fost verificate actele cetățenilor străini, condițiile de trai și locul de muncă unde aceștia își desfășoară activitatea. În urma verificărilor, nu au fost constatate abateri de la prevederile legislației în vigoare.

Reprezentanții companiei și cetățenii străini, originari din Bangladesh, au fost informați cu privire la obligațiile ce le revin în conformitate cu legislația națională privind regimul de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova și angajarea în câmpul muncii a cetățenilor străini. Discuțiile au vizat drepturile și obligațiile angajatorilor și ale salariaților, precum și consecințele nerespectării prevederilor legale în domeniul migrației și al muncii.

Inspectoratul General pentru Migrație apreciază atitudinea responsabilă a angajatorului și respectarea obligațiilor legale privind angajarea și șederea cetățenilor străini. Astfel de exemple demonstrează că respectarea legislației este posibilă printr-o colaborare deschisă între mediul de afaceri și autoritățile competente și contribuie la asigurarea unui mediu de muncă legal, sigur și transparent.

IGM va continua acțiunile de verificare, informare și prevenire la nivel național, încurajând toți angajatorii să respecte cadrul legal și să contribuie la menținerea unui sistem de migrație eficient și transparent.