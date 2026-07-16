theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
16 Iulie 2026, 16:52
496
Copiază linkul
Link copiat

IGM a depistat nereguli în urma verificării muncitorilor străini în Chișinău

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat un control planificat la unul dintre obiectivele din Chișinău pentru a verifica respectarea regimului de ședere a cetățenilor străini angajați în câmpul muncii.

IGM a depistat nereguli în urma verificării muncitorilor străini în Chișinău.
IGM a depistat nereguli în urma verificării muncitorilor străini în Chișinău.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe nereguli, inclusiv faptul că unii cetățeni străini nu au declarat schimbarea locului unde domiciliază. Ofițerii IGM au întocmit procese-verbale contravenționale pentru nedeclararea schimbării domiciliului/reședinței la autoritatea competentă pentru străini.

Acțiunile angajatorului sunt în curs de documentare de către Inspectoratul General pentru Migrație. După finalizarea verificărilor, materialele acumulate vor fi transmise instituțiilor competente, care vor examina circumstanțele constatate și vor decide asupra aplicării măsurilor și sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Inspectoratul General pentru Migrație îndeamnă angajatorii să respecte prevederile legale privind angajarea și șederea cetățenilor străini, contribuind astfel la asigurarea unui mediu de muncă legal și transparent.

IGM va continua acțiunile de verificare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reiterează importanța respectării obligațiilor legale privind angajarea, evidența și șederea cetățenilor străini.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici