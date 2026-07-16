IGM a depistat nereguli în urma verificării muncitorilor străini în Chișinău.

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat un control planificat la unul dintre obiectivele din Chișinău pentru a verifica respectarea regimului de ședere a cetățenilor străini angajați în câmpul muncii.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe nereguli, inclusiv faptul că unii cetățeni străini nu au declarat schimbarea locului unde domiciliază. Ofițerii IGM au întocmit procese-verbale contravenționale pentru nedeclararea schimbării domiciliului/reședinței la autoritatea competentă pentru străini.

Acțiunile angajatorului sunt în curs de documentare de către Inspectoratul General pentru Migrație. După finalizarea verificărilor, materialele acumulate vor fi transmise instituțiilor competente, care vor examina circumstanțele constatate și vor decide asupra aplicării măsurilor și sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

Inspectoratul General pentru Migrație îndeamnă angajatorii să respecte prevederile legale privind angajarea și șederea cetățenilor străini, contribuind astfel la asigurarea unui mediu de muncă legal și transparent.

IGM va continua acțiunile de verificare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reiterează importanța respectării obligațiilor legale privind angajarea, evidența și șederea cetățenilor străini.