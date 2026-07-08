Humulești, satul uitat de lângă Chișinău: Viața în localitatea fără magazin, transport public și rețea.

La doar câțiva kilometri de Chișinău există un sat în care timpul pare să se fi oprit. O localitate fără magazin, fără transport public și fără multe dintre lucrurile pe care le considerăm firești.

Pentru o pâine, pentru un drum la medic sau chiar pentru un simplu apel telefonic, oamenii sunt nevoiți să găsească soluții pe cont propriu. Cu fiecare an, tot mai mulți pleacă, iar cei rămași încearcă să țină satul viu. Am mers în Humulești ca să vedem cum arată viața într-un loc atât de aproape de Capitală, dar atât de departe de normalitate, relatează tv8.md.

La doar 13 kilometri de Chișinău se află Humulești, un sat în care apropierea de capitală nu înseamnă neapărat și acces la servicii de bază. În această localitate cu puțin peste 200 de locuitori nu există magazin alimentar, nu este școală și nici transport public. Așa că, pentru o pâine, pentru a ajunge la ore sau pentru orice altă necesitate, oamenii sunt nevoiți să pornească la drum spre satul vecin. DeșiCapitala este la doar câteva minute distanță, aici lipsa infrastructurii continuă să facă parte din viața de zi cu zi.

Jurnaliștii au găsit cu greu localnici dispuși să povestească despre viața din Humulești. Locuitorul Ion Mardari, care a trăit aici toată viața, a recunoscut că satul rămâne izolat de când se știe.

Potrivit bărbatului, înainte ajungeau la Chișinău sau după pâine pe jos sau cu căruța.

„Pe jos până la Chișinău, cu ce se poate, cu căruța. Sâmbăta ne adunam cu băieții și mergeam prin deal la Bubuieci – trei kilometri”, a povestit Ion Mardari.

El a menționat, de asemenea, că majoritatea vecinilor au plecat din sat în căutarea unor condiții mai bune de viață.

„Aici aproape că nu mai locuiește nimeni”, a adăugat bărbatul.

Locuitoarea Maria a spus că situația din sat practic nu s-a schimbat din copilăria ei.

„Suntem aproape de oraș, dar când eram mici învățam la Mereni. Ne duceau cu mașina, atunci încă nu era drum, era foarte greu. Mereu speram că va apărea un drum, dar până acum trăim liniștiți”, a spus ea.

Oleg Chetrari, unul dintre puținii tineri locuitori ai Humuleștiului, a spus că în curând intenționează să plece în străinătate.

„Aici nu ai ce face, oamenii fug de aici. Nici măcar magazin nu avem. Eu m-am urcat în mașină și am plecat, iar o femeie în vârstă nici pâine nu are de unde să cumpere. Măcar un autobuz de două ori pe zi – oamenilor nu le trebuie mai mult”, a remarcat el.

Potrivit locuitorilor, în sat există și probleme cu semnalul mobil. Pentru a suna, oamenii trebuie să urce pe o înălțime la marginea satului, unde apare semnalul.

„În casă nu este semnal, pe stradă mai prinde. Poate pe deal este semnal, dar în acea parte a satului nu prinde deloc”, a spus unul dintre localnici.

„Semnalul mobil aproape că nu funcționează. Internetul este și el instabil. Mai înainte era și mai greu, pentru că nici Wi-Fi nu era, acum măcar există”, a adăugat un alt sătean.

În ciuda lipsei unor servicii, familia Ceban, dimpotrivă, s-a mutat în Humulești din Chișinău. Potrivit locuitoarei, liniștea și aerul curat au fost principalele motive ale acestei decizii.

„Soțul lucrează în oraș, iar aici avem grădina, am plantat tot ce trebuie. Aici este de o sută de ori mai bine decât în oraș. Dacă ar fi și transport, ar fi perfect”, a spus ea.

Primarul comunei Bubuieci, Alexei Percemlî, a declarat că autoritățile locale cunosc problemele existente, însă numărul mic de locuitori complică realizarea proiectelor. Potrivit lui, se poartă negocieri cu primăria satului Mereni pentru lansarea unei rute prin Humulești, dar acest lucru va fi posibil doar după reparația drumului.