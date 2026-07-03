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agora.md logoagora
3 Iulie 2026, 21:42
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Hotelul din Chișinău, după focarul de Salmonella: Așteptăm rezultatele verificărilor

Administrația hotelului din Chișinău, unde după mai multe evenimente a fost înregistrată o izbucnire a unei infecții alimentare, a declarat că nu va comenta situația până la finalizarea anchetei oficiale.

Hotelul din Chișinău, după focarul de Salmonella: Așteptăm rezultatele verificărilor.
Hotelul din Chișinău, după focarul de Salmonella: Așteptăm rezultatele verificărilor.

Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus suspendarea activității secției de alimentație a hotelului, transmite agora.md.

Administrație a subliniat că hotelul continuă să funcționeze normal și colaborează cu autoritățile competente. De asemenea, au precizat că vor prezenta informații detaliate după finalizarea verificărilor.

Potrivit ANSP, simptomele toxiinfecției alimentare au fost depistate la 59 de persoane. Dintre acestea, 20 au fost spitalizate, iar opt pacienți continuă tratamentul în spital. În 13 cazuri, analizele de laborator au confirmat contaminarea cu bacteria Salmonella.

Agenția a anunțat că ancheta continuă. Specialiștii analizează probele de alimente, rezultatele testelor sanitare și alte materiale biologice. Totodată, analizele prelevate de la angajații implicați în prepararea și servirea alimentelor nu au identificat încă agentul patogen.

În total, epidemiologii au intervievat 179 de participanți la evenimentele desfășurate în hotel. Până la finalizarea tuturor investigațiilor de laborator, ANSP a suspendat activitatea secției de alimentație și a instituit supravegherea medicală a persoanelor cu simptome ale bolii.

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