Hora satului ar putea ajunge pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

Hora satului ar putea ajunge pe lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru recunoaștere UNESCO.

Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat acțiunile întreprinse pentru pregătirea dosarului dedicat acestei tradiții și a recomandat elaborarea unei note informative pentru inițierea unei eventuale cooperări cu România și alte state din sud-estul Europei, scrie rupor.md.

Reprezentanții Centrului Național de Cultură Tradițională au prezentat rezultatele unui chestionar privind tradiția horei satului, transmis în 118 localități din Republica Moldova. Răspunsurile colectate arată că hora rămâne o practică vie, păstrată și transmisă în comunități.

Totodată, membrii Comisiei au examinat proiectul fișei de inventar a elementului „Hora satului”, document necesar pentru pregătirea unei eventuale candidaturi. În baza materialelor acumulate, a fost recomandată realizarea unei sinteze care să fie expediată instituțiilor similare din România și din alte țări sud-est europene, în perspectiva unui dosar UNESCO comun.

Hora este una dintre cele mai cunoscute expresii ale tradiției populare românești și sud-est europene, reunind comunitățile la sărbători, evenimente de familie și manifestări culturale.

Totodată, comisia a discutat organizarea Forumului patrimoniului cultural imaterial, care va avea loc pe 16 octombrie și va fi dedicat Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

În prezent, în Lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, Republica Moldova are incluse cinci elemente: colindatul de ceată bărbătească, tehnicile tradiționale de realizare a scoarțelor, Mărțișorul, arta cămășii cu altiță și cobza.