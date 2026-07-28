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rupor.md logorupor
28 Iulie 2026, 15:41
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Hajder: Va fi suficientă apă, este vorba despre o problemă tehnică

Deficitul de apă în râul Nistru este legat nu de volumul total al resursei, ci de particularitățile tehnice ale funcționării vechilor stații de captare a apei. Despre aceasta a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Hajder: Va fi suficientă apă, este vorba despre o problemă tehnică.
Hajder: Va fi suficientă apă, este vorba despre o problemă tehnică.

În contextul regimului hidrologic de alertă sporită instituit, ministrul a subliniat că rezervele de apă din Nistru vor fi suficiente pentru toate necesitățile de producție ale Moldovei, însă debitul acesteia a scăzut, scrie rupor.md.

„Cantitățile de apă din râu… cu siguranță vor fi suficiente pentru a asigura toate necesitățile de producție din Moldova, ca și până acum, doar că debitul poate fi mai mic, iar tot ce trebuie să facem este să ne adaptăm la noile realități”, a explicat Gheorghe Hajder.

Potrivit șefului instituției, principala dificultate constă în uzura infrastructurii. Majoritatea stațiilor au fost construite în anii 1960–1970, când debitul normal al râului era de peste 200 de metri cubi pe secundă, față de cei 100 de astăzi.

„Este vorba despre o problemă tehnică, deoarece, în mare parte, aceste stații au fost construite în perioada anilor ’60–’70, când nivelul Nistrului avea alți parametri”, a menționat ministrul.

Pentru a soluționa problema, experții propun instalarea de baraje subacvatice sau de suprafață pentru ridicarea artificială a apei în apropierea stațiilor, precum și adaptarea echipamentelor pentru preluarea apei de la adâncimi mai mari. Ministrul a menționat că operatorii de apeducte au început deja să ia măsuri preventive.

„Mă bucur că mulți operatori ai apeductelor au început să întreprindă anumite măsuri, iar acest lucru este unul bun. Desigur, experții tehnici propun mai multe soluții, astfel încât, în zona stațiilor de captare a apei, nivelul apei să crească artificial”, a declarat Hajder.

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