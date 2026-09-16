Hajder: Moldova va reduce debitul apei din Nistru pentru a conserva rezervele de apă.

Republica Moldova va reduce consumul de apă din râul Nistru, în baza unei decizii adoptate pe platforma Comisiei Nistrene, pentru a asigura necesitățile de apă potabilă și a conserva ecosistemele.

Despre aceasta a declarat astăzi ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ședința Guvernului, transmite moldpres.md.

Potrivit acestuia, măsura vizează gestionarea rezervelor de apă în condițiile în care reconstituirea acestora este așteptată în perioada debitului ridicat cauzat de ploile de toamnă.

„Până la perioada debitului ridicat, adică până la ploile de toamnă, și până la reconstituirea rezervelor, s-a decis, pe platforma Comisiei Nistrului, reducerea debitului de apă pentru ca, pe de o parte, să fie asigurat volumul necesar de apă potabilă și apă pentru ecosistemele Nistrului, iar pe de altă parte, să fie păstrată cât mai mult această rezervă de apă”, a declarat Gheorghe Hajder.

Referindu-se la soluțiile pe termen lung pentru prevenirea unor situații similare, ministrul Mediului a subliniat necesitatea utilizării mai raționale a resurselor de apă și adaptării consumului la noile realități.

Gheorghe Hajder a menționat că, pe termen lung, sunt necesare măsuri de împădurire și de conservare a apei în rezervoare și pe terenurile statului din Republica Moldova.

„Evident, pe termen lung este vorba despre împădurire și conservarea apei atât în rezervoare, cât și pe teritoriile statului din Moldova, pentru ca să o putem colecta atunci când există și să o folosim ulterior”, a explicat oficialul.

După ședința Guvernului, ministrul Mediului a fost întrebat și despre posibilitatea creării unui organ independent responsabil de investigarea cazurilor de cruzime față de animale și de protecția acestora.

Gheorghe Hajder a declarat că există intenția de a stabili o instituție responsabilă de protecția animalelor, însă decizia urmează să fie luată în cadrul consultărilor dintre ministere și instituții interesate.

„O instituție responsabilă de protecția animalelor este o inițiativă bună, care, fără îndoială, va fi realizată. Totuși, trebuie găsită cea mai bună soluție, deoarece în acest proces sunt implicate mai multe ministere și autorități, pentru ca să putem elabora o soluție coordonată, care să corespundă tuturor cerințelor”, a declarat ministrul.

Referindu-se la necesitatea adoptării unor măsuri pentru prevenirea cruzimii față de animale și elaborarea unor norme mai clare în acest domeniu, el a subliniat că problema trebuie analizată în detaliu, iar măsurile nu trebuie să se limiteze doar la aplicarea sancțiunilor.