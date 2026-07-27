Hajder: La Ministerul Mediului nu sunt atât de multe salarii mari.

Salariile angajaților instituțiilor subordonate Ministerului Mediului pot fi revizuite în cadrul procesului de optimizare a aparatului de stat.

Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a declarat că în structurile pe care le conduce nu există în prezent prea multe funcții cu venituri mari. Hajder a menționat că Ministerul Mediului nu face parte din domeniul în care există salarii mari, însă consideră că orice venit plătit din fonduri publice trebuie să fie justificat prin rezultatele muncii, scrie tvrmoldova.md.

„Orice funcționar care primește salariu din fonduri publice trebuie să îl justifice prin calitatea serviciilor prestate. Dacă îți faci treaba și dai rezultate, salariul tău este justificat. Dacă nu faci nimic, statul nu trebuie să păstreze funcția pentru o persoană care nu aduce un beneficiu suplimentar”, a declarat ministrul mediului.

Declarația a fost făcută pe fundalul planurilor Guvernului de reducere a cheltuielilor și creștere a eficienței instituțiilor publice. Ministrul mediului a anunțat că toate structurile subordonate vor fi analizate pentru a identifica posibilități de optimizare.

„Unde se pot optimiza anumite procese, trebuie să o facem. Dacă unele procese pot fi realizate cu resurse mai mici, trebuie să mergem în această direcție”, a spus Hajder.

Potrivit ministrului, primul pas a fost lichidarea Agenției Resurselor Minerale, a cărei funcții au fost preluate de Agenția pentru Mediu. El a spus că aceeași abordare poate fi aplicată și altor instituții, însă doar după analiza riscurilor și necesităților.

„Și în alte instituții există multe funcții sau chiar resurse financiare care pot fi optimizate”, a subliniat ministrul.

Una dintre instituțiile care urmează să fie evaluate este Agenția Moldsilva. Hajder consideră că sectorul forestier poate utiliza soluții digitale care să permită o gestionare mai eficientă a pădurilor și reducerea cheltuielilor administrative.

„Avem numeroase soluții digitale pentru monitorizarea a ceea ce se întâmplă în pădure, pentru protecție și multe alte sarcini. Trebuie să oferim alternative: digitalizare și creșterea eficienței”, a explicat el.

Ministrul a subliniat că scopul principal nu este păstrarea unui număr mare de angajați, ci direcționarea resurselor către cele mai importante sarcini, cum ar fi protecția pădurilor, refacerea și regenerarea acestora.

„Avem nevoie de păduri, nu de angajați de dragul angajaților. Avem nevoie de păduri gestionate corect de oameni – cât mai puțini, dar eficienți. Resursele trebuie direcționate spre protecție, refacere și regenerare”, a declarat Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, analiza tuturor instituțiilor subordonate Ministerului Mediului va fi realizată în perioada imediat următoare, iar propunerile de reformare vor fi prezentate în termenul stabilit de Guvern.

Vorbind despre posibila comasare a unor instituții, Hajder a explicat că scopul nu este doar reducerea numărului de structuri administrative, ci și simplificarea accesului cetățenilor și agenților economici la serviciile publice.

„Facem acest lucru nu doar pentru a avea cu o instituție mai puțin. Când toate serviciile sunt reunite într-o singură structură, cetățeanul sau agentul economic poate obține serviciul necesar într-un singur loc, fără deplasări suplimentare, cheltuieli și pierdere de timp”, a subliniat ministrul.

La ședința Guvernului din 22 iulie, prim-ministrul Vasile Tofan a cerut miniștrilor să reducă cheltuielile ineficiente din instituțiile publice și să prezinte măsuri concrete de optimizare a costurilor. Șeful Guvernului a declarat că reforma trebuie să înceapă din interiorul administrației și a cerut secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, să pregătească propuneri pentru limitarea salariilor excesive și reducerea sporurilor.