Hajder, despre situația de pe Nistru: Volumul de apă acumulat este de trei ori mai mic decât cel deversat.

Situația hidrologică de pe Nistru s-a înrăutățit. În prezent, volumul apei acumulate este de trei ori mai mic decât deversarea din lacul de acumulare, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ședința Guvernului.

Potrivit acestuia, autoritățile pregătesc măsuri suplimentare pentru alimentarea populației cu apă în cazul unei deteriorări ulterioare a situației, transmite moldpres.md.

„Astăzi, volumul de acumulare a apei este de trei ori mai mic decât deversarea din lacul de acumulare. Aceasta înseamnă că situația s-a înrăutățit, iar starea de urgență ne oferă instrumente pentru a interveni, dacă va fi necesar, ținând cont de faptul că riscurile au crescut”, a declarat Gheorghe Hajder.

Ministrul a numit drept prioritate principală a autorităților menținerea alimentării cu apă a populației, inclusiv asigurarea funcționării a două stații strategice care furnizează apă localităților din nordul și centrul Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, autoritățile monitorizează dinamica nivelului și rezervelor de apă și sunt pregătite să intervină operativ dacă situația va deveni mai critică.

Printre măsurile posibile se examinează limitarea temporară a anumitor tipuri de consum de apă care nu sunt necesare sau prioritare, până la stabilizarea situației.

„Acum este evident că ar putea fi necesare și alte acțiuni, de exemplu limitarea utilizării apei pentru necesități neesențiale sau pentru cele care, în această etapă, nu sunt prioritare, până la stabilizarea situației. Astfel, în cazul unei deteriorări ulterioare a situației, ar putea fi necesare anumite măsuri”, a declarat Hajder.

Ministrul a menționat că, în funcție de evoluția situației, ar putea fi necesară procurarea de echipamente și materiale suplimentare, precum și atragerea unor companii specializate.

El a explicat că trecerea de la regimul de alertă sporită la un regim mai amplu de intervenție este determinată de evoluția situației hidrologice. Regimul de alertă sporită a fost instituit în timpul verii, însă precipitațiile așteptate în toamnă întârzie, iar rezervele de apă continuă să se reducă.

„Vreau să înțelegem: regimul de alertă sporită era necesar vara, în timp ce acum a venit perioada de toamnă, când de obicei sunt mai multe precipitații. Totuși, vedem că aceste precipitații întârzie. Aceasta înseamnă că, odată cu trecerea timpului, situația s-a înrăutățit, deoarece rezervele s-au redus. De aceea, trecem la o nouă etapă, pentru a dispune de instrumentele necesare în caz de nevoie”, a explicat șeful instituției.

Referitor la solicitările Ucrainei privind reducerea în continuare a deversărilor, ministrul a declarat că diminuarea debitului de apă este inevitabilă, însă autoritățile trebuie să se asigure că aceasta nu va afecta alimentarea cu apă a populației.

Ministrul a adăugat că măsurile întreprinse până acum de autorități au permis păstrarea anumitor rezerve, deși acestea se află la un nivel minim.