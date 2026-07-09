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rupor.md logorupor
9 Iulie 2026, 17:04
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Hajder, despre poluarea cu mercur lângă Chișinău: Ministerul va transmite materialele Procuraturii

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a oferit detalii despre ancheta incidentului ecologic din satul Goian, comuna Ciorescu.

Hajder, despre poluarea cu mercur lângă Chișinău: Ministerul va transmite materialele Procuraturii.
Hajder, despre poluarea cu mercur lângă Chișinău: Ministerul va transmite materialele Procuraturii.

Analizele de laborator au confirmat prezența vaporilor de mercur în interiorul depozitului. În același loc, inspectorii de mediu au descoperit o groapă ilegală cu 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, transmite rupor.md.

Investigațiile care au înregistrat vapori toxici de metal greu au fost efectuate de specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit ministrului, în prezent spațiile sunt sigilate și securizate. Pentru o evaluare completă a situației, instituția va atrage un laborator independent, acreditat la nivelul UE, care va preleva probe suplimentare.

După obținerea rezultatelor finale, ministerul va calcula prejudiciul cauzat și va transmite materialele adunate Procuraturii Republicii Moldova pentru tragerea la răspundere a vinovaților.

„În cazul în care se va constata contaminarea solului cu mercur, făptuitorul va suporta cheltuielile și va trebui să elaboreze și să implementeze un plan de curățare și refacere a mediului, aprobat de autorități”, a subliniat Hajder.

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