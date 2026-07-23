Hajder, despre permisele românești găsite la groapa de gunoi: Există temeiuri pentru un dosar penal

Sute de permise de conducere românești, descoperite într-o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni, ar putea deveni subiectul unei anchete penale. Despre aceasta a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit lui Gheorghe Hajder, Ministerul Mediului a informat deja organele de drept pentru a verifica situația, scrie tvrmoldova.md.

„Am informat organele competente să se ocupe de această problemă, pentru că, cel mai probabil, aceste documente pot fi false. Nu-mi pot imagina cum, în Republica Moldova, într-un singur loc, ar putea exista un număr atât de mare de permise de conducere sau alte documente”, a declarat ministrul.

„Aici se întâmplă clar ceva, despre care încă nu s-a comunicat public. Consider că există temeiuri pentru deschiderea unui dosar penal”, a spus Gheorghe Hajder.

Ministrul a adăugat că ancheta trebuie să stabilească dacă documentele sunt false, cum au ajuns în Moldova și cine este responsabil pentru aruncarea lor.

„Cel mai probabil este vorba despre date personale. Proprietarii acestor permise trebuie chemați la Poliție pentru a da explicații: ce s-a întâmplat cu permisele lor de conducere, unde le-au obținut și cine le-a eliberat”, a explicat Hajder.

Ancheta privind descoperirea deșeurilor continuă

Povestea cu permisele de conducere este investigată paralel cu cazul gropii ilegale de gunoi de la Porumbeni, unde au fost găsite și deșeuri medicale periculoase.

Ministrul a informat că inspectorii de mediu calculează pagubele aduse ecologiei, iar vinovații vor fi obligați să remedieze consecințele.

„Se calculează întreaga suprafață de poluare, se evaluează pagubele și, fără îndoială, vom urmări ca persoana responsabilă să elimine complet consecințele”, a declarat Hajder.

Potrivit acestuia, ancheta trebuie să stabilească nu doar cine a aruncat deșeurile, ci și întregul traseu al deplasării lor.

„Este vorba despre urmărirea originii deșeurilor: de la ce agent economic au fost preluate, ce facturi au fost emise, ce sume au fost plătite, ce trebuiau să se facă cu ele și de ce nu au fost eliminate conform prevederilor”, a menționat ministrul.

Gheorghe Hajder consideră că în cazul gropii de gunoi de la Porumbeni pot exista mai multe persoane responsabile, iar pagubele produse pot fi semnificative.

„Problemele sunt evidente. Există contracte, există operațiuni financiare care pot fi urmărite. Toate acestea trebuie studiate cu atenție și transmise organelor de drept”, a subliniat ministrul Mediului.

Reamintim că, pe 11 iulie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a început o verificare după apariția în rețelele sociale a informațiilor și fotografiilor cu deșeuri medicale periculoase la groapa de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni.

Autorii materialelor publicate au raportat că, pe lângă mii de materiale medicale folosite și tone de deșeuri din plastic, au fost găsite la groapa de gunoi și sute de permise de conducere românești. După aceasta, inspectorii de mediu au început ancheta și au demarat evaluarea pagubelor aduse mediului înconjurător.