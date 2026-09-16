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16 Septembrie 2026, 15:24
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Hajder: Debitul apei în Nistru a scăzut până la 16–17 metri cubi pe secundă

Ministrul Mediului a declarat că debitul actual al Nistrului rămâne o problemă ecologică gravă. Nivelul de 60 m³/s este deja evaluat ca extraordinar de scăzut, iar în unele zile debitul a coborât până la 16–17 m³/s.

Hajder: Debitul apei în Nistru a scăzut la 16–17 metri cubi pe secundă.
Hajder: Debitul apei în Nistru a scăzut la 16–17 metri cubi pe secundă.

Potrivit ministrului, este necesară menținerea unui debit mai stabil, pentru ca situația să nu creeze amenințări la adresa râului, scrie rupor.md.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat înaintea ședinței Guvernului că situația privind nivelul apei în Nistru rămâne gravă din punct de vedere ecologic. Potrivit acestuia, chiar și un debit de 60 de metri cubi pe secundă reprezintă deja o problemă, iar în unele zile indicatorul a fost semnificativ mai mic.

„Din punctul meu de vedere, din perspectiva situației ecologice, chiar și 60 de metri cubi pe secundă reprezintă deja o problemă gravă. Și aceasta este o situație extraordinară”, a spus Hajder, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Ministrul a precizat că indicatorul de 22 de metri cubi pe secundă, despre care au relatat anterior jurnaliștii, reprezintă debitul mediu zilnic de la începutul lunii. Totodată, potrivit acestuia, au fost zile în care debitul a fost de doar 16–17 metri cubi pe secundă.

Hajder a subliniat că, pentru prevenirea unei amenințări la adresa ecosistemului Nistrului, este necesară menținerea unui debit constant al apei.

„Într-un fel sau altul, trebuie să menținem un debit constant al apei, pentru ca acesta să nu reprezinte o amenințare”, a declarat ministrul.

Totodată, el a menționat că situația actuală nu depinde în mod direct nici de partea moldovenească, nici de cea ucraineană, legând-o de consecințele schimbărilor climatice.

„Acesta este efectul schimbărilor climatice. Acum înțelegeți că uneori este mai rău, alteori mai bine. Respectiv, ne străduim și sperăm că, pe viitor, situația se va îmbunătăți”, a spus Hajder.

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