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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 12:34
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Hajder: Chiriașii lacurilor vor plăti mai mult și vor investi în întreținerea bazinelor acvatice

În Moldova va fi actualizat costul chiriei pentru lacuri, pe baza unui nou regulament care va obliga chiriașii să plătească un preț corect și să întrețină obiectivele, sub amenințarea rezilierii contractelor.

Hajder: Chiriașii lacurilor vor plăti mai mult și vor investi în întreținerea bazinelor acvatice.
Hajder: Chiriașii lacurilor vor plăti mai mult și vor investi în întreținerea bazinelor acvatice.

Acest lucru a fost anunțat de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Primele rezultate ale aplicării regulilor, după cum a menționat ministrul, au crescut deja încasările de la 1,4 milioane la 5,2 milioane lei. Șeful instituției a îndemnat toți primarii orașelor și satelor să revizuiască contractele existente cu antreprenorii, scrie rupor.md.

Potrivit lui Gheorghe Hajder, în prezent „aproape în fiecare sat există un chiriaș care se comportă de parcă lacul ar fi proprietatea sa personală, plătind în același timp o chirie mizantropă, stabilită adesea încă acum 15–20 de ani”. Ministrul a subliniat că „acest lucru a luat sfârșit”, deoarece statul „a dobândit instrumentele necesare pentru a actualiza valoarea chiriei”.

Acum plata „va fi calculată obiectiv, în funcție de suprafața, adâncimea și alte caracteristici specifice fiecărui lac”. În plus, regulile reglementează strict responsabilitatea afacerilor. Ministrul a avertizat că „chiriașii sunt obligați să întrețină lacurile și să investească în ele, iar dacă nu își vor îndeplini aceste obligații, vor pierde contractele”.

În acest context, Gheorghe Hajder s-a adresat autorităților locale și a îndemnat „toți primarii să adopte acest regulament și să revizuiască contractele de închiriere a iazurilor, deoarece resursele de apă trebuie gestionate corect și în beneficiul locuitorilor”.

Sursă
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