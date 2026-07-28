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28 Iulie 2026, 09:06
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Guvernul va solicita introducerea regimului de pregătire sporită în domeniul energetic și hidrologic

Prim-ministrul Vasile Tofan a convocat o ședință a Guvernului din cauza situației de pe piețele motorinei și gazelor.

Guvernul va solicita introducerea regimului de pregătire sporită în domeniul energetic și hidrologic.
Guvernul va solicita introducerea regimului de pregătire sporită în domeniul energetic și hidrologic.

La începutul ședinței, șeful Guvernului a anunțat că executivul va solicita instituirea regimului de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Regimul este propus pentru o perioadă de 30 de zile. 

„Solicităm introducerea regimului de pregătire nu pentru a provoca panică, ci, dimpotrivă, pentru a acționa preventiv și a gestiona eficient situația”, a subliniat prim-ministrul la începutul ședinței Guvernului. 

Guvernul a instituit, de asemenea, regimul de alertă hidrologică pentru 30 de zile în bazinul râului Nistru, în contextul scăderii bruște a nivelului apei și a riscului de întreruperi în aprovizionarea cu apă potabilă și funcționarea sistemelor de irigare.

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