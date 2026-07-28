Guvernul va solicita introducerea regimului de pregătire sporită în domeniul energetic și hidrologic.

Prim-ministrul Vasile Tofan a convocat o ședință a Guvernului din cauza situației de pe piețele motorinei și gazelor.

La începutul ședinței, șeful Guvernului a anunțat că executivul va solicita instituirea regimului de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Regimul este propus pentru o perioadă de 30 de zile.

„Solicităm introducerea regimului de pregătire nu pentru a provoca panică, ci, dimpotrivă, pentru a acționa preventiv și a gestiona eficient situația”, a subliniat prim-ministrul la începutul ședinței Guvernului.

Guvernul a instituit, de asemenea, regimul de alertă hidrologică pentru 30 de zile în bazinul râului Nistru, în contextul scăderii bruște a nivelului apei și a riscului de întreruperi în aprovizionarea cu apă potabilă și funcționarea sistemelor de irigare.