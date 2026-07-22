Guvernul transferă procedurile judiciare în format digital.

Guvernul a aprobat un proiect de lege care extinde utilizarea serviciilor electronice în instanțe, face obligatorie depunerea electronică a documentelor pentru o serie de participanți la proces.

Proiectul de lege prevede extinderea utilizării instrumentelor digitale în aproape toate etapele procesului judiciar și simplifică ședințele de judecată prin videoconferință, transmite logos-pres.md.

În special, participanții la procedurile judiciare vor putea primi citații și documente procesuale în format electronic, iar ședințele instanțelor vor fi organizate mai frecvent prin videoconferințe, inclusiv în format hibrid.

Documentul stabilește, de asemenea, reguli unice pentru identificarea participanților la ședințele la distanță și permite instanțelor să obțină datele necesare pentru transmiterea citațiilor prin intermediul platformei guvernamentale de schimb interinstituțional de date, respectând cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Formatul electronic va deveni obligatoriu pentru unii

Una dintre schimbările cheie va fi depunerea obligatorie a documentelor procesuale exclusiv în format electronic pentru autoritățile de stat, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, reprezentanții profesiilor juridice, precum și pentru persoanele fizice ale căror interese sunt reprezentate de un avocat.

Potrivit Ministerului Justiției, această măsură va permite accelerarea examinării cauzelor și reducerea costurilor administrative.

„Toți înțelegem că soluțiile digitale aduc avantaje concrete atât cetățenilor, cât și autorităților de stat: reduc termenele procedurilor și cheltuielile administrative, diminuează probabilitatea erorilor, precum și riscurile de corupție”, a declarat ministrul justiției Vladislav Cojuhari.

Miza pe dezvoltarea e-Dosar judiciar

Autorii inițiativei subliniază că modificările urmăresc creșterea transparenței sistemului judiciar și eficienței activității instanțelor. În același timp, se planifică extinderea utilizării sistemului informațional e-Dosar judiciar, care ar trebui să devină principala platformă digitală pentru procesul judiciar.