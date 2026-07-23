Guvernul nu va introduce TVA pentru produsele farmaceutice.

Produsele farmaceutice nu vor fi afectate de prevederile reformei fiscale. Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan, îndemnând membrii cabinetului să adopte o poziție unitară în comunicarea deciziilor Guvernului.

„Știu că ați spus că acest lucru va afecta produsele farmaceutice. Această problemă nu a fost discutată în Guvern. Vreau să confirm: medicamentele nu vor fi afectate, dar vă rog foarte mult să acționăm ca un front unit. Dacă fiecare ministru va vorbi pe cont propriu, nu vom ajunge nicăieri. Este important să vorbim cu o singură voce în numele întregului Guvern”, a declarat Vasile Tofan, citat de rupor.md.

Premierul a precizat că reforma fiscală va fi elaborată în mod solidar și că el însuși se implică în procesul de pregătire a acesteia. Potrivit spuselor sale, proiectul urmează să fie făcut public până pe 6 august.

„Îmi asum personal această reformă și voi participa direct la elaborarea ei. Nu transfer toată povara doamnei Victoria Belous, ci voi fi implicat la maximum și consider că trebuie să lucrăm ca o echipă”, a subliniat prim-ministrul.

La ședința Guvernului, Vasile Tofan a abordat și subiectele creșterii economice și agenda de integrare europeană a Republicii Moldova. Șeful cabinetului a subliniat că perioada care urmează va fi una cheie pentru îndeplinirea unui șir de angajamente asumate în procesul de integrare în UE.

Declarația prim-ministrului a urmat discuțiilor publice despre posibila introducere a cotei TVA de 20% pentru medicamente, fiind vorba despre măsuri incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Anterior, Ministerul Sănătății a emis un aviz negativ cu privire la această propunere. Fostul ministru al sănătății Emil Ceban a avertizat că o asemenea modificare poate provoca o creștere în lanț a prețurilor la medicamente și poate crea o povară suplimentară pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova.

„Această reformă va distruge sistemul medical. Va conduce la o scumpire în lanț. Republica Moldova nu este pregătită pentru asta, sistemul de sănătate este extrem de vulnerabil. Spitalele pur și simplu nu vor face față, riscurile sunt foarte mari”, a declarat Emil Ceban.

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 prevede unificarea TVA prin anularea cotelor reduse care sunt în vigoare acum în mai multe domenii.