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noi.md logonoi
4 August 2026, 16:37
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Guvernul nu susține campania propusă de opoziție împotriva fraudei

Guvernul nu susține propunerea privind desfășurarea unei campanii de informare despre pericolul înșelătoriilor. Membrii cabinetului de miniștri invocă cheltuieli suplimentare pentru activitatea respectivă.

Guvernul nu susține campania propusă de opoziție împotriva fraudei.
Guvernul nu susține campania propusă de opoziție împotriva fraudei.

Reprezentanții puterii executive susțin că activitatea de informare și prevenire a escrocheriilor telefonice și online intră în atribuțiile permanente ale autorităților publice și „se realizează sistematic în limitele competențelor stabilite de lege”, transmite noi.md în baza unei trimiteri la realitatea.md

„Proiectul are un caracter preponderent declarativ și nu reglementează suficient mecanismul de implementare a măsurilor propuse, atribuțiile concrete ale autorităților implicate, procedura de coordonare interinstituțională, sursele de finanțare, precum și instrumentele de monitorizare și evaluare a rezultatelor. (…) 

Stabilirea unei perioade de 90 de zile pentru desfășurarea campaniei nu este justificată de caracterul fenomenului analizat. Având în vedere caracterul continuu și evolutiv al escrocheriilor telefonice și online, activitatea de informare și prevenire trebuie să se desfășoare în mod permanent și să se adapteze la noile riscuri identificate, în cadrul mecanismelor instituționale existente, fără limitare la un termen anume. (…) 

În proiect nu sunt indicate sursele de finanțare necesare pentru realizarea măsurilor planificate, precum și nu este oferită o evaluare a impactului financiar al măsurilor propuse”, — se menționează în concluzia care urmează să fie aprobată de miniștri la 5 august. 

Pe 17 iunie, în Parlament a fost înregistrată o inițiativă care propune desfășurarea unei campanii informaționale de 90 de zile despre escrocheriile telefonice și online. Documentul prevedea implicarea în acest proces a mai multor instituții de stat din țară, inclusiv a ministerelor, a Cancelariei de Stat, a Centrului de gestionare a situațiilor de criză, precum și a autorităților responsabile de combaterea criminalității cibernetice și de prevenirea acesteia, precum și de menținerea sistemelor electronice de stat.

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