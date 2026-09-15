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logos-press.md logologos-press
15 Septembrie 2026, 13:38
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Guvernul consideră echitabilă impozitarea școlilor private

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat propunerea Guvernului de a elimina facilitatea fiscală pentru școlile private și a declarat că această măsură nu înseamnă renunțarea la sprijinul pentru educație.

Guvernul consideră echitabilă impozitarea școlilor private.
Guvernul consideră echitabilă impozitarea școlilor private.

Potrivit ministrului, impozitul va fi aplicat profitului, nu veniturilor școlilor sau taxelor de studii achitate de părinți, scrie logos-pres.md.

„Să fim onești și echitabili: o școală privată îndeplinește o misiune importantă în domeniul educației, dar, în același timp, desfășoară și activitate economică, obține venituri și poate avea profit. Înțeleg și îngrijorarea părinților că această modificare ar putea duce la creșterea costului studiilor. Dar impozitul se aplică profitului, nu veniturilor obținute de școală și nici taxelor de studii achitate de părinți”, a menționat ministra.

Aceasta a amintit că până în 2029 rămâne în vigoare posibilitatea ca, dacă profitul este reinvestit în dezvoltarea afacerii — în săli de clasă, echipamente, tehnologii, infrastructură sau alte investiții — acest profit să nu fie impozitat, dacă din el nu sunt plătite dividende.

Ministra a menționat că, totodată, Guvernul propune menținerea facilităților fiscale pentru părinții care suportă cheltuieli pentru studiile copiilor, inclusiv în școlile private.

„Aceasta este o formă de sprijin direct pentru familii și, indirect, pentru toate formele de educație și instruire, inclusiv cele oferite de sectorul privat. Astfel, nu renunțăm la susținerea educației. O menținem acolo unde ajunge direct la familie și copil, iar în raport cu companiile stabilim reguli fiscale echitabile”, a explicat ministra Finanțelor.

Belous a abordat, de asemenea, problema instituțiilor care în prezent activează sub forma organizațiilor necomerciale.

„Pentru cei care astăzi desfășoară activitate sub forma unei organizații necomerciale, vom căuta soluții simple și clare pentru trecerea, acolo unde este necesar, la forme de activitate antreprenorială — SRL, SA sau întreprinzător individual — astfel încât aceștia să poată activa transparent și să obțină legal dividende atunci când vor decide să facă acest lucru. Nu vrem să complicăm viața celor care lucrează în domeniul educației și nu vrem să creăm o povară suplimentară pentru părinți. Ne dorim un sistem în care cei care investesc în afaceri și le dezvoltă să primească stimulente pentru acest lucru, iar regulile fiscale să fie clare și aceleași pentru toți cei care desfășoară activitate antreprenorială”, a subliniat Victoria Belous.

Potrivit proiectului noii politici bugetar-fiscale, instituțiile private de învățământ ar putea fi obligate să achite un impozit pe venit de 12%. Sindicatele și organizațiile patronale se opun acestei măsuri și insistă asupra menținerii facilităților fiscale în vigoare pentru acest sector.


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