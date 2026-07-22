theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Iulie 2026, 08:30
9 019
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul

Noul cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan, a depus astăzi, 22 iulie, jurământul la Palatul Prezidențial, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul.
Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul.

„Jur să dedic toate forțele și cunoștințele mele prosperității Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

Ieri, Parlamentul Moldovei a exprimat votul de încredere și a aprobat noul Guvern condus de premierul Vasile Tofan. Pentru aprobarea noului cabinet au votat 53 de deputați PAS.

În componența noului Guvern aprobat de Parlament au intrat, în special:

  • Prim-ministru - Vasile Tofan;
  • Viceprim-ministru, ministru Dezvoltării Economice și Digitalizării - Eugeniu Osmochescu;
  • Viceprim-ministru, ministru Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Vladimir Bolea;
  • Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană – Cristina Gherasimov;
  • Viceprim-ministru, ministru Afacerilor Externe – Mihai Popșoi;
  • Viceprim-ministru pentru Reintegrare – Valeriu Chiveri;
  • Ministru Educației și Cercetării – Dan Perciun;
  • Ministru Agriculturii și Industriei Alimentare – Radu Musteață;
  • Ministru Afacerilor Interne – Daniella Misail-Nichitin;
  • Ministru Justiției – Vladislav Cojuhari;
  • Ministru Finanțelor – Victoria Belous;
  • Ministru Muncii și Protecției Sociale – Natalia Plugaru;
  • Ministru Sănătății – Alexandru Gasnaș;
  • Ministru Mediului – Gheorghe Hajder;
  • Ministru Culturii – Dan Suruceanu;
  • Ministru Energiei – Dorin Junghietu;
  • Ministru Apărării – Anatolie Nosatîi.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici