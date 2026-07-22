22 Iulie 2026, 08:30
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Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul
Noul cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan, a depus astăzi, 22 iulie, jurământul la Palatul Prezidențial, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
„Jur să dedic toate forțele și cunoștințele mele prosperității Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”
Ieri, Parlamentul Moldovei a exprimat votul de încredere și a aprobat noul Guvern condus de premierul Vasile Tofan. Pentru aprobarea noului cabinet au votat 53 de deputați PAS.
În componența noului Guvern aprobat de Parlament au intrat, în special:
- Prim-ministru - Vasile Tofan;
- Viceprim-ministru, ministru Dezvoltării Economice și Digitalizării - Eugeniu Osmochescu;
- Viceprim-ministru, ministru Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Vladimir Bolea;
- Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană – Cristina Gherasimov;
- Viceprim-ministru, ministru Afacerilor Externe – Mihai Popșoi;
- Viceprim-ministru pentru Reintegrare – Valeriu Chiveri;
- Ministru Educației și Cercetării – Dan Perciun;
- Ministru Agriculturii și Industriei Alimentare – Radu Musteață;
- Ministru Afacerilor Interne – Daniella Misail-Nichitin;
- Ministru Justiției – Vladislav Cojuhari;
- Ministru Finanțelor – Victoria Belous;
- Ministru Muncii și Protecției Sociale – Natalia Plugaru;
- Ministru Sănătății – Alexandru Gasnaș;
- Ministru Mediului – Gheorghe Hajder;
- Ministru Culturii – Dan Suruceanu;
- Ministru Energiei – Dorin Junghietu;
- Ministru Apărării – Anatolie Nosatîi.