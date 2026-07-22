Guvernul condus de Vasile Tofan a depus jurământul.

Noul cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan, a depus astăzi, 22 iulie, jurământul la Palatul Prezidențial, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

„Jur să dedic toate forțele și cunoștințele mele prosperității Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

Ieri, Parlamentul Moldovei a exprimat votul de încredere și a aprobat noul Guvern condus de premierul Vasile Tofan. Pentru aprobarea noului cabinet au votat 53 de deputați PAS.

În componența noului Guvern aprobat de Parlament au intrat, în special: